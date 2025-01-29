Закуповували неякісний одяг для ЗСУ. Депутату міськради викрили на схемі

Депутата однієї з міських рад Кіровоградської області, разом з його спільниками, викрили на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Організатором схем був депутат однієї з міських рад, який також був власником та директором одного з підприємств. Після того як він дізнався про те, що у Херсонській області планується низка закупівель одягу для українських бійців, підозрюваний вирішив "підзаробити".

До оборудки він залучив знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку цієї комерційної структури.

Фото: депутата міської ради викрили на закупівлі неякісного одягу для ЗСУ (dbr.gov.ua)

"Ділки закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн гривень", - пише ДБР.

Що загрожує

Депутату, його спільнику й бухгалтеру повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу й забезпечення відшкодування завданих державі збитків.