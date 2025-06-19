Распределил миллионы "боевых": замкомандиру части во Львовской области объявили подозрение

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении начальнику штаба-первому заместителю командира воинской части по факту халатного отношения к военной службе.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый согласовал приказы о выплате 217 военнослужащим дополнительного денежного вознаграждения за выполнение боевых задач. На основании этих приказов они получили по 100 тысяч грн "боевых", но фактически в это время находились в тыловом подразделении на Львовщине. Всего незаконно начислено и выплачено 35 млн грн.
Сейчас стороной обвинения подано ходатайство в суд об избрании для подозреваемого меры пресечения. Также прокуроры готовят гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на погребение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.
Кроме того, в Кировоградской области детективы ГБР разоблачили депутата одного из городских советов на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.
Также сообщается, что должностные лица Вооруженных сил Украины закупали запчасти к боевым самолетам с большой переплатой. В течение двух лет фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей, что нанесло госбюджету ущерб на 27,3 млн гривен.
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