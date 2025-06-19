Распределил миллионы "боевых": замкомандиру части во Львовской области объявили подозрение

По данным следствия, подозреваемый согласовал приказы о выплате 217 военнослужащим дополнительного денежного вознаграждения за выполнение боевых задач. На основании этих приказов они получили по 100 тысяч грн "боевых", но фактически в это время находились в тыловом подразделении на Львовщине. Всего незаконно начислено и выплачено 35 млн грн.

Сейчас стороной обвинения подано ходатайство в суд об избрании для подозреваемого меры пресечения. Также прокуроры готовят гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.