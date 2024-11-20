Посадовців ЗСУ викрили на великій "переплаті" за запчастини до бойових літаків

В Україні викрили посадовців Збройних сил. На закупівлі запчастин до бойових літаків вони "переплатили" майже 30 млн бюджетних гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Контррозвідка Служби безпеки та детективи НАБУ викрили на корупції двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ", - повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн гривень.

Деталі схеми

Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника. Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією.

У такий спосіб посадовці створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з "потрібною" компанією.

За наявними даними, отриманий "надприбуток" учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

Що загрожує посадовцям ЗСУ

На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі ж вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.