Рознесли рідкісну броню росіян: ефектне відео бойової роботи від 7 корпусу ДШВ

Українські військові у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили кілька одиниць бронетехніки, яку ворог наразі рідко задіює на передовій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook 7 корпусу ДШВ.

Окупанти ризикнули вивести на рубежі БМП та бойову броньовану машину (ББМ). Як зазначають у корпусі, вихід подібного озброєння на лінії бойового зіткнення наразі є рідкісним явищем. Найімовірніше, противник намагався "протестувати" міць смуги української оборони та перевірити кілзону.

"Проте завдяки чіткій координації аеророзвідки та ударних засобів ворожі "коробки" були оперативно виявлені та знищені", - йдеться в повідомленні 7 корпусу ДШВ.

На відео, оприлюдненому на сторінці корпусу, безпілотник 92 окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ефектно знищує БМП окупантів. Водночас пілоти 225 окремого штурмового полку уразили ворожу бойову броньовану машину.

Нагадаємо, за останні два місяці бійцям підрозділу БпС "Апачі" у складі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ вдалося перерізати логістику армії РФ в оперативному тилу на Слов'янському напрямку. Тривалі атаки українських дронів призвели до снарядного голоду окупантів на передньому краї.