Перерізають логістику та розширюють кіл-зону: у 7 корпусі ДШВ розповіли про ефективність мідл-страйків
За останні два місяці бійцям підрозділу БпС "Апачі" у складі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ вдалося перерізати логістику армії РФ в оперативному тилу на Слов'янському напрямку. Тривалі атаки українських дронів призвели до снарядного голоду окупантів на передньому краї.
Деталі розповідає РБК-Україна з посиланням на статтю "Без шансів на ворожий наступ: як мідл-страйки розширюють кіл-зону на Слов'янському напрямку" на Цензор.НЕТ.
За словами командира роти ударних БПЛА батальйону БпС "Апачі" на позивний "Чарлі", застосування мідл-страйків дозволяє встановити вогневий контроль над оперативним простором ворога і фактично розширює кіл-зону в бік ворога.
"Наша мета - не дати вступити в бій та знищити його в тилу. Ми дістанемо ворога там, де він думає, що недосяжний", - каже військовий.
Захисники діють на випередження та знищують ворожий наступальний потенціал ще на підступах до лінії фронту.
Лише протягом кількох дніві бойових дій у липні підрозділ знищив близько 60 одиниць легкої та транспортної техніки ворога, зокрема багі та мотоцикли.
Мідл-страйки показали свою ефективність на Слов'янському напрямку (фото: 81 ОАеМБр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ)
Окрім того, через постійні атаки дронів середньої дальності окупанти втрачають мобільність. Ворожа тилова артилерія більше не почувається в безпеці через постійний ризик ураження, а елементи інфраструктури, зокрема антени, ретранслятори та засоби спостереження, систематично знищуються в ході нальотів.
"Чим більше ми вирізаємо логістику, тим більше у них проблем на передній лінії. Дефіцит боєприпасів, дронів, паливно-мастильних матеріалів, продовольства. Також важливий моральний стан ворога. Зараз він декілька разів подумає перед тим, як кудись виїхати" - каже "Чарлі".
Командир роти додає: ефективність операцій з залученням мідл-страйків тримається на трьох ключових елементах: цілодобова аеророзвідка, робота на швидкість та філігранна майстерність пілотів підрозділу.
Раніше командир 7 Корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук підкреслив важливість застосування дронів середньої дальності на полі бою. За словами генерала, значно ефективніше знищувати ворога на великій відстані, до розосередження на малі штурмові групи або інфільтраційні "двійки".