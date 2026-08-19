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У 7 корпусі ДШВ вже збивають реактивні "Шахеди"

14:55 19.08.2026 Ср
2 хв
Боротьба з реактивними цілями потребує не лише тактичних рішень, а й комплексного підходу
aimg Сергій Новіков
У 7 корпусі ДШВ вже збивають реактивні "Шахеди" Артем Скуратівський (фото: прес-служба)
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Українська тактика в боротьбі із "Шахедами" помітно прогресує. Статистика збиття покращується, але для знищення реактивних цілей однієї тактики замало - потрібна комплексна стратегія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління протиповітряної оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ,полковника Артема Скуратівського у розмові з "АрміяInform".

Що відомо про реактивні "Шахеди"

За його словами, українські сили збивають 80-93% ударних безпілотників типу "Герань-2" та Shahed-136 і це результат не одного "магічного" засобу, а спільної роботи мобільних вогневих груп, авіації, підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та дронів-перехоплювачів.

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"Росіяни це помітили. І відреагували по-своєму: з початку минулого року розгорнули масове виробництво реактивної модифікації - "Герань-3". Ці дрони долітають до цілі вчетверо швидше за звичайні "Шахеди" і поки що становлять до 20% від усіх застосованих", - розповів він.

Перші випадки збиття "Герань-3"

Проте, як зазначив полковник, у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді 7 корпусу ДШВ уже є підтверджені випадки збиття саме "Герані-3" дронами-перехоплювачами.

Вітчизняні виробники й самі військові активно шукають рішення під нову загрозу.

Важливий нюанс

Скуратівський звертає увагу на важливий нюанс: проти класичних "Шахедів" добре працюють мобільні вогневі групи. Реактивним краще протидіють різні типи ПЗРК та зенітне ракетне озброєння.

Причина проста і фізична: нові дрони більші за габаритами і мають потужне теплове випромінювання. Саме ці слабкі місця і використовують.

Екіпажі 7 корпусу ДШВ продовжують відточувати антидронову стратегію. Мета одна: знизити бойовий потенціал ворога і прикрити позиції Сил оборони, критичну інфраструктуру та житлові квартали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, командир 7 корпусу ДШВ пропонує розширити цивільні посади у війську за прикладом армії США.

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