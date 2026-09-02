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Разнесли бронетехнику россиян: яркие кадры боевой работы от 7 корпуса ДШВ

19:11 02.09.2026 Ср
1 мин
Попытка "протестировать" украинскую оборону завершилась для врага фатально
aimg Сергей Новиков
Разнесли бронетехнику россиян: яркие кадры боевой работы от 7 корпуса ДШВ В 7 корпусе ДШВ показали уничтожение российской бронетехники (скрин из видео)
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Украинские военные в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШУ уничтожили несколько единиц бронетехники, которую враг на сегодня редко задействует на передовой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook 7 корпуса ДШВ.

Оккупанты рискнули вывести на рубежи БМП и боевую бронированную машину (ББМ). Как отмечают в корпусе, выход подобного вооружения на линии боевого столкновения на сегодня является редким явлением. Скорее всего, противник пытался "протестировать" мощь полосы украинской обороны и проверить килзону.

"Но благодаря четкой координации аэроразведки и ударных средств вражеские "коробки" были оперативно обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

На видео, опубликованном на странице корпуса, беспилотник 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко эффектно уничтожает БМП окупантов. В то же время пилоты 225-го отдельного штурмового полка поразили вражескую боевую бронированную машину.

Напомним, за последние два месяца бойцам подразделения БПС "Апачи" в составе 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШУ удалось перерезать логистику армии РФ в оперативном тылу на Славянском направлении. Длительные атаки украинских дронов привели к снарядному голоду окупантов на переднем крае.

Ранее также сообщалось, что в 7 корпусе ДШВ уже сбивают реактивные "шахеды".

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