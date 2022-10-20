Розмову між Резніковим та головою Міноборони Ізраїлю знову перенесли, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " 13 канал ".

За даними ізраїльського телеканалу, таке рішення українська влада ухвалила після того, як Ганц заявив про те, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, але не планує розпочати постачання озброєння "з оперативних міркувань".

Зазначимо, розмову між головами оборонних відомств переносять вже вдруге. До цього вона мала відбутися у понеділок, 17 жовтня, з ініціативи України, але ізраїльська сторона відхилила пропозицію.