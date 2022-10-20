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Розмову між Резніковим та головою Міноборони Ізраїлю знову перенесли, - ЗМІ

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Телефонну розмову глави Міноборони України Олексія Резнікова з ізраїльським колегою Бені Ганцем перенесли. Ініціатором такого рішення була українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "13 канал".

За даними ізраїльського телеканалу, таке рішення українська влада ухвалила після того, як Ганц заявив про те, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, але не планує розпочати постачання озброєння "з оперативних міркувань".

Зазначимо, розмову між головами оборонних відомств переносять вже вдруге. До цього вона мала відбутися у понеділок, 17 жовтня, з ініціативи України, але ізраїльська сторона відхилила пропозицію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна направила офіційний запит Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО та ПРО для захисту неба від російських ракет.

Пізніше зміст листа України до Ізраїлю було розкрито ізраїльськими ЗМІ.

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Міністерство оборони УкраїниІзраїльОлексій Резніков