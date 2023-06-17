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Розміщення ядерної зброї в Білорусі слід сприймати "дуже серйозно", - Пристайко

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Субота 17 червня 2023 02:46
Розміщення ядерної зброї в Білорусі слід сприймати "дуже серйозно", - Пристайко Фото: посол України у Великій Британії Вадим Пристайко (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі треба сприймати "дуже і дуже серйозно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В інтерв'ю виданню Пристайко заявив, що ядерне озброєння Білорусі є порушенням міжнародних домовленостей. Він наголосив, що таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати весь світ.

"Я вважаю, що він нас усіх шантажував: українців, перш за все, а потім європейців, американців і всіх наших партнерів навколо", - заявив посол.

Також він зазначив, що зараз Україна добре оснащена, щоб протистояти такій загрозі, оскільки має системи ППО від союзників.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Білорусі та РФ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ядерні боєприпаси.

Вчора Путін заявив, що переміщення вже розпочалось і перша ядерна зброя вже розташована в Білорусі. Однак "Беларускі Гаюн" заявили, що фактів такого переміщення не спостерігається.

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