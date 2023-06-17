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Размещение ядерного оружия в Беларуси следует воспринимать "очень серьезно", - Пристайко

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Суббота 17 июня 2023 02:46
Размещение ядерного оружия в Беларуси следует воспринимать "очень серьезно", - Пристайко Фото: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси нужно воспринимать "очень серьезно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В интервью изданию Пристайко заявил, что ядерное вооружение Беларуси является нарушением международных договоренностей. Он подчеркнул, что таким образом, российский диктатор Владимир Путин пытается шантажировать весь мир.

"Я считаю, что он нас всех шантажировал: украинцев, прежде всего, а затем европейцев, американцев и всех наших партнеров вокруг", - заявил посол.

Также он отметил, что сейчас Украина хорошо оснащена, чтобы противостоять такой угрозе, поскольку имеет системы ПВО от союзников.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

Вчера Путин заявил, что перемещение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Беларускі Гаюн" заявили, что фактов такого перемещения не наблюдается.

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