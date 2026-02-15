ua en ru
Размер пенсии можно узнать уже сейчас: как рассчитать выплаты онлайн без очередей и справок

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 12:38
Размер пенсии можно узнать уже сейчас: как рассчитать выплаты онлайн без очередей и справок Фото: размер пенсии можно рассчитать онлайн (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Украинцы могут самостоятельно спрогнозировать свое финансовое будущее, не посещая госучреждения. Специальный сервис от Пенсионного фонда позволяет узнать сумму будущей пенсии и проверить свой стаж в несколько кликов.

Как работает онлайн-калькулятор и что для этого нужно - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Без визитов в ПФУ: Все, что нужно - это доступ к интернету и электронная подпись (КЭП).
  • Автоматические данные: Система сама подтягивает ваше ФИО, стаж и историю зарплат из государственных реестров.
  • Прогноз будущего: Вы можете добавить стаж, который еще планируете приобрести, чтобы увидеть, как возрастет ваша выплата через 5 или 10 лет.
  • Неограниченные попытки: Расчет можно проводить сколько угодно раз, редактируя данные о заработке для различных сценариев.

Как воспользоваться сервисом (инструкция):

Авторизация: Зайдите на Портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Проверка данных: В кабинете отобразятся ваши ФИО, дата рождения и данные о трудовой деятельности.

Настройка: Выберите алгоритм расчета. Вы можете добавить периоды работы или подкорректировать суммы заработка, если видите неточности.

Результат: Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Что вы получите на выходе?

Система мгновенно сформирует протокол расчета, где будет указан ожидаемый размер пенсии с учетом вашего страхового стажа. Количество попыток не ограничено - вы можете моделировать разные сценарии (например, как изменятся выплаты, если вы проработаете еще 5 лет).

Размер пенсии можно узнать уже сейчас: как рассчитать выплаты онлайн без очередей и справок

Фото: пример расчета пенсии (ПФУ)

Главные преимущества онлайн-расчета:

Никаких бумаг: Вам не нужно собирать справки о зарплате или стаже - система автоматически подтягивает данные из реестров.

Прогноз на будущее: Вы можете посчитать пенсию не только на сегодня, но и с учетом лет, которые еще планируете отработать.

Контроль стажа: Это отличный шанс проверить, все ли ваши рабочие периоды учтены корректно, пока до пенсии еще есть время.

