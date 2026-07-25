Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді заборонено

Відпочинок біля води влітку - улюблене дозвілля багатьох українців. Але рибалкам необхідно пам'ятати, що деякі екземпляри звичних для них судака, щуки, ляща, навіть чехоні, плітки або синця можуть обійтися в кругленьку суму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Головне:
Любительське рибальство на водоймах загального користування в Україні:
Водночас рибалкам необхідно пам'ятати про встановлені обмеження, щоб відпочинок не перетворився на правопорушення.
Так, перелік заборонених знарядь лову, згідно з Правилами любительського рибальства, є таким:
Згідно зі встановленими правилами, кожен рибалка повинен мати при собі:
У Держрибагентстві пояснили, що це дає змогу:
Українцям розповіли, що розміри риб (крім скатів) визначають шляхом виміру довжини:
Тим часом розмір раків фіксується шляхом вимірювання довжини по спині:
У Держрибагентстві повідомили: щоб випадково не стати порушником, слід чітко знати мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволені до вилову у внутрішніх водоймах України.
Так, наприклад, найбільші мінімальні розміри встановлено для сома європейського - не менше 80 см.
Для білого амура та товстолоба цей поріг становить:
Мінімально дозволений розмір для вилову щуки становить 50 см, а судака звичайного - 42 см.
Для ляща та сазана (коропа):
Довжина білизни має бути не меншою за 30 см, сига - 25 см, головня та чехоні - 24 см, а синця - 22 см.
Тим часом вилов таких видів, як лин, форель струмкова та рибець звичайний - дозволений від 20 см.
Для плітки й тарані встановлено межу 18 см у дніпровських водосховищах. Тоді як в інших внутрішніх водоймах їхній розмір не обмежується.
Щодо річкових раків, то мінімальний дозволений розмір становить:
Українцям нагадали, що для всіх інших видів риб у внутрішніх водних об'єктах мінімальні розмірні обмеження - відсутні.
"Винятком є лише представники іхтіофауни, занесені до Червоної книги України, вилов яких суворо заборонено незалежно від їхніх розмірів", - наголосили у Держрибагентстві.
Рибалок в Україні закликали дотримуватися природоохоронного законодавства та рибалити відповідально.
Якщо на гачок потрапила рибина, розмір якої менший за встановлену норму, її необхідно:
"Збережімо багатство української природи разом", - закликали українців у Держрибагентстві.
Насамкінець громадянам нагадали, що варварське та хижацьке ставлення до водних біоресурсів тягне за собою:
Причому такси за один екземпляр незаконно впійманої риби є значними:
Крім того, штраф за незаконно виловленого рака в Україні становить 3 332 гривні.
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