Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещено

Отдых у воды летом - любимый досуг многих украинцев. Но рыбакам необходимо помнить, что некоторые экземпляры привычных для них судака, щуки, леща, даже чехони, плотвы или синца могут обойтись в кругленькую сумму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Главное:
Любительское рыболовство на водоемах общего пользования в Украине:
В то же время рыбакам необходимо помнить об установленных ограничениях, чтобы отдых не превратился в правонарушение.
Так, перечень запрещенных орудий ловли, согласно Правилам любительского рыболовства, таков:
Согласно установленным правилам, каждый рыбак должен иметь при себе:
В Госрыбагентстве объяснили, что это позволяет:
Украинцам рассказали, что размеры рыб (кроме скатов) определяют путем измерения длины:
Между тем размер раков фиксируется путем измерения длины по спине:
В Госрыбагентстве сообщили: чтобы случайно не стать нарушителем, следует четко знать минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к вылову во внутренних водоемах Украины.
Так, например, самые большие минимальные размеры установлены для сома европейского - не менее 80 см.
Для белого амура и толстолоба этот порог составляет:
Минимально разрешенный размер для отлова щуки составляет 50 см, а судака обыкновенного - 42 см.
Для леща и сазана (карпа):
Длина жереха должна быть не менее 30 см, сига - 25 см, голавля и чехони - 24 см, а синца - 22 см.
Между тем вылов таких видов, как линь, форель ручьевая и рыбец обыкновенный - разрешен от 20 см.
Для плотвы и тарани установлен предел 18 см в днепровских водохранилищах. В то время как в других внутренних водоемах их размер не ограничивается.
Что касается речных раков, то минимальный разрешенный размер составляет:
Украинцам напомнили, что для всех других видов рыб во внутренних водных объектах минимальные размерные ограничения - отсутствуют.
"Исключением являются только представители ихтиофауны, занесенные в Красную книгу Украины, вылов которых строго запрещен независимо от их размеров", - подчеркнули в Госрыбагентстве.
Рыбаков в Украине призвали соблюдать природоохранное законодательство и рыбачить ответственно.
Если на крючок попала рыба, размер которой меньше установленной нормы, ее необходимо:
"Сохраним богатство украинской природы вместе", - призвали украинцев в Госрыбагентстве.
В заключение гражданам напомнили, что варварское и хищническое отношение к водным биоресурсам влечет за собой:
Причем таксы за один экземпляр незаконно пойманной рыбы являются значительными:
Кроме того, штраф за незаконно выловленного рака в Украине составляет 3 332 гривны.
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