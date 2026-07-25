Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещено
Отдых у воды летом - любимый досуг многих украинцев. Но рыбакам необходимо помнить, что некоторые экземпляры привычных для них судака, щуки, леща, даже чехони, плотвы или синца могут обойтись в кругленькую сумму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Главное:
- Нужно ли платить: любительское рыболовство на водоемах общего пользования в Украине является свободным и бесплатным, но исключительно для личных нужд - без права продажи.
- Что брать обязательно: каждый рыбак должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также средство для измерения размера рыбы или раков.
- Запрещенные орудия: во время рыбалки нельзя использовать электроудочки, остроги, пауки, раколовки, сети, ятера, волоки, драчи, взрывчатые или ядовитые вещества и другие незаконные снасти.
- Разрешенные размеры вылова: для каждого вида рыбы и раков установлены отдельные минимальные "габариты" (например, сом - от 80 см, щука - от 50 см), поэтому меньшие экземпляры следует сразу отпускать.
- Ответственность и штрафы: за незаконный лов предусмотрена административная или даже уголовная ответственность с возмещением нанесенных убытков, причем таксы за одну рыбу - немалые (например, за сома - 5 117 гривен, за щуку - 3 468 гривен, за леща - 1 649 гривен).
Как ловить рыбу в Украине запрещено
Любительское рыболовство на водоемах общего пользования в Украине:
- является бесплатным;
- осуществляется исключительно для личных нужд - без права реализации (продажи) выловленных водных биоресурсов.
В то же время рыбакам необходимо помнить об установленных ограничениях, чтобы отдых не превратился в правонарушение.
Так, перечень запрещенных орудий ловли, согласно Правилам любительского рыболовства, таков:
- электроудочка;
- острог;
- паук;
- раколовка;
- драч;
- ятерь;
- волокуша;
- топтуха;
- взрывчатые и ядовитые вещества;
- сеть.
Что должен иметь при себе каждый рыбак
Согласно установленным правилам, каждый рыбак должен иметь при себе:
- документы, удостоверяющие личность;
- средство для измерения размера водных биоресурсов
В Госрыбагентстве объяснили, что это позволяет:
- самостоятельно контролировать длину пойманной рыбы или раков;
- убедиться, что она отвечает установленным нормам.
Как правильно измерить размер рыбы или рака
Украинцам рассказали, что размеры рыб (кроме скатов) определяют путем измерения длины:
- от вершины рыла (при закрытом рте);
- до начала средних лучей хвостового плавника.
Между тем размер раков фиксируется путем измерения длины по спине:
- от линии, объединяющей середину глаз;
- до края средней хвостовой пластины.
Запрещенные орудия лова и определение размеров водных биоресурсов в гиде рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)
Минимально разрешенный размер вылова рыб
В Госрыбагентстве сообщили: чтобы случайно не стать нарушителем, следует четко знать минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к вылову во внутренних водоемах Украины.
Так, например, самые большие минимальные размеры установлены для сома европейского - не менее 80 см.
Для белого амура и толстолоба этот порог составляет:
- 60 см - в днепровских водохранилищах;
- 40 см - в остальных водоемах.
Минимально разрешенный размер для отлова щуки составляет 50 см, а судака обыкновенного - 42 см.
Для леща и сазана (карпа):
- 35 см - в днепровских водохранилищах;
- 30 см - в других водных объектах.
Длина жереха должна быть не менее 30 см, сига - 25 см, голавля и чехони - 24 см, а синца - 22 см.
Между тем вылов таких видов, как линь, форель ручьевая и рыбец обыкновенный - разрешен от 20 см.
Для плотвы и тарани установлен предел 18 см в днепровских водохранилищах. В то время как в других внутренних водоемах их размер не ограничивается.
Что касается речных раков, то минимальный разрешенный размер составляет:
- 11 см - в днепровских водохранилищах;
- 10 см - в других водоемах.
Минимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов во внутренних водоемах Украины (инфографика: darg.gov.ua)
Украинцам напомнили, что для всех других видов рыб во внутренних водных объектах минимальные размерные ограничения - отсутствуют.
"Исключением являются только представители ихтиофауны, занесенные в Красную книгу Украины, вылов которых строго запрещен независимо от их размеров", - подчеркнули в Госрыбагентстве.
Что делать с рыбой "неподходящего" размера
Рыбаков в Украине призвали соблюдать природоохранное законодательство и рыбачить ответственно.
Если на крючок попала рыба, размер которой меньше установленной нормы, ее необходимо:
- осторожно снять с крючка;
- сразу выпустить обратно в водоем.
"Сохраним богатство украинской природы вместе", - призвали украинцев в Госрыбагентстве.
Сколько "стоит" незаконно выловленная рыба
В заключение гражданам напомнили, что варварское и хищническое отношение к водным биоресурсам влечет за собой:
- административную или даже уголовную ответственность;
- возмещение нанесенных рыбному хозяйству убытков.
Причем таксы за один экземпляр незаконно пойманной рыбы являются значительными:
- за форель нарушителю придется уплатить 7 225 гривен;
- за сома - 5 117 гривен;
- за сазана (карпа) - 3 706 гривен;
- за толстолоба или белого амура - по 3 638 гривен;
- за судака - 3 587 гривен;
- за щуку - 3 468 гривен;
- за окуня - 3 162 гривны;
- за леща или жереха - по 1 649 гривен;
- за линя или голавля - по 1 598 гривен;
- за синца, чехоню, карася серебристого или рыбца обыкновенного - по 1 581 гривне;
- за плотву, красноперку и плоскирку (густера) - по 1 564 гривны.
Правила и нормы вылова разрешенных видов водных биоресурсов, а также штрафы за их нарушение в гиде рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)
Кроме того, штраф за незаконно выловленного рака в Украине составляет 3 332 гривны.
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