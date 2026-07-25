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Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещено

09:20 25.07.2026 Сб
5 мин
Когда за обычного сома заплатить придется больше 5 тысяч?
aimg Ирина Костенко
Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещено Чтобы избежать штрафов, рыбачить нужно по правилам (фото иллюстративное: Getty Images)
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Отдых у воды летом - любимый досуг многих украинцев. Но рыбакам необходимо помнить, что некоторые экземпляры привычных для них судака, щуки, леща, даже чехони, плотвы или синца могут обойтись в кругленькую сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Главное:

  • Нужно ли платить: любительское рыболовство на водоемах общего пользования в Украине является свободным и бесплатным, но исключительно для личных нужд - без права продажи.
  • Что брать обязательно: каждый рыбак должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также средство для измерения размера рыбы или раков.
  • Запрещенные орудия: во время рыбалки нельзя использовать электроудочки, остроги, пауки, раколовки, сети, ятера, волоки, драчи, взрывчатые или ядовитые вещества и другие незаконные снасти.
  • Разрешенные размеры вылова: для каждого вида рыбы и раков установлены отдельные минимальные "габариты" (например, сом - от 80 см, щука - от 50 см), поэтому меньшие экземпляры следует сразу отпускать.
  • Ответственность и штрафы: за незаконный лов предусмотрена административная или даже уголовная ответственность с возмещением нанесенных убытков, причем таксы за одну рыбу - немалые (например, за сома - 5 117 гривен, за щуку - 3 468 гривен, за леща - 1 649 гривен).

Как ловить рыбу в Украине запрещено

Любительское рыболовство на водоемах общего пользования в Украине:

  • является бесплатным;
  • осуществляется исключительно для личных нужд - без права реализации (продажи) выловленных водных биоресурсов.

В то же время рыбакам необходимо помнить об установленных ограничениях, чтобы отдых не превратился в правонарушение.

Так, перечень запрещенных орудий ловли, согласно Правилам любительского рыболовства, таков:

  • электроудочка;
  • острог;
  • паук;
  • раколовка;
  • драч;
  • ятерь;
  • волокуша;
  • топтуха;
  • взрывчатые и ядовитые вещества;
  • сеть.
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Что должен иметь при себе каждый рыбак

Согласно установленным правилам, каждый рыбак должен иметь при себе:

  • документы, удостоверяющие личность;
  • средство для измерения размера водных биоресурсов

В Госрыбагентстве объяснили, что это позволяет:

  • самостоятельно контролировать длину пойманной рыбы или раков;
  • убедиться, что она отвечает установленным нормам.

Как правильно измерить размер рыбы или рака

Украинцам рассказали, что размеры рыб (кроме скатов) определяют путем измерения длины:

  • от вершины рыла (при закрытом рте);
  • до начала средних лучей хвостового плавника.

Между тем размер раков фиксируется путем измерения длины по спине:

  • от линии, объединяющей середину глаз;
  • до края средней хвостовой пластины.

Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещеноЗапрещенные орудия лова и определение размеров водных биоресурсов в гиде рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)

Минимально разрешенный размер вылова рыб

В Госрыбагентстве сообщили: чтобы случайно не стать нарушителем, следует четко знать минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к вылову во внутренних водоемах Украины.

Так, например, самые большие минимальные размеры установлены для сома европейского - не менее 80 см.

Для белого амура и толстолоба этот порог составляет:

  • 60 см - в днепровских водохранилищах;
  • 40 см - в остальных водоемах.

Минимально разрешенный размер для отлова щуки составляет 50 см, а судака обыкновенного - 42 см.

Для леща и сазана (карпа):

  • 35 см - в днепровских водохранилищах;
  • 30 см - в других водных объектах.

Длина жереха должна быть не менее 30 см, сига - 25 см, голавля и чехони - 24 см, а синца - 22 см.

Между тем вылов таких видов, как линь, форель ручьевая и рыбец обыкновенный - разрешен от 20 см.

Для плотвы и тарани установлен предел 18 см в днепровских водохранилищах. В то время как в других внутренних водоемах их размер не ограничивается.

Что касается речных раков, то минимальный разрешенный размер составляет:

  • 11 см - в днепровских водохранилищах;
  • 10 см - в других водоемах.

Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещеноМинимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов во внутренних водоемах Украины (инфографика: darg.gov.ua)

Украинцам напомнили, что для всех других видов рыб во внутренних водных объектах минимальные размерные ограничения - отсутствуют.

"Исключением являются только представители ихтиофауны, занесенные в Красную книгу Украины, вылов которых строго запрещен независимо от их размеров", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

Что делать с рыбой "неподходящего" размера

Рыбаков в Украине призвали соблюдать природоохранное законодательство и рыбачить ответственно.

Если на крючок попала рыба, размер которой меньше установленной нормы, ее необходимо:

  • осторожно снять с крючка;
  • сразу выпустить обратно в водоем.

"Сохраним богатство украинской природы вместе", - призвали украинцев в Госрыбагентстве.

Сколько "стоит" незаконно выловленная рыба

В заключение гражданам напомнили, что варварское и хищническое отношение к водным биоресурсам влечет за собой:

  • административную или даже уголовную ответственность;
  • возмещение нанесенных рыбному хозяйству убытков.

Причем таксы за один экземпляр незаконно пойманной рыбы являются значительными:

  • за форель нарушителю придется уплатить 7 225 гривен;
  • за сома - 5 117 гривен;
  • за сазана (карпа) - 3 706 гривен;
  • за толстолоба или белого амура - по 3 638 гривен;
  • за судака - 3 587 гривен;
  • за щуку - 3 468 гривен;
  • за окуня - 3 162 гривны;
  • за леща или жереха - по 1 649 гривен;
  • за линя или голавля - по 1 598 гривен;
  • за синца, чехоню, карася серебристого или рыбца обыкновенного - по 1 581 гривне;
  • за плотву, красноперку и плоскирку (густера) - по 1 564 гривны.

Размер мал, а штраф велик. Какую рыбу ловить в Украине на самом деле запрещеноПравила и нормы вылова разрешенных видов водных биоресурсов, а также штрафы за их нарушение в гиде рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)

Кроме того, штраф за незаконно выловленного рака в Украине составляет 3 332 гривны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Украина будет спасать популяцию дельфинов и сколько времени на это понадобится.

Кроме того, мы объясняли, почему не вся речная рыба на самом деле может быть безопасна.

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