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В Краматорську пошкоджено частину дамби, затопило будинки

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Краматорськ, Вівторок 04 квітня 2023 14:55
В Краматорську пошкоджено частину дамби, затопило будинки Фото: у Краматорську через сильний снігопад пошкодилася частина греблі 4 квітня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 4 квітня, у Краматорську Донецької області зазнала пошкоджень частина дамби. Затопило будинки, довелося евакуювати місцевих жителів, які мешкають у зоні підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Березневий снігопад продовжує коїти лиха - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води", - розповів він.

За словами Гончаренка, сі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік.

"Розгорнуто штаб ТЕБ НС. Ситуація не проста - є затоплені приватні будинки. Води дуже багато", - додав він.

Мер зазначив, що вже евакуйовано з затоплених будинків 6 мешканців.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

Крім того, завтра, 5 квітня, в Україні синоптики прогнозують помірний та значний сніг у кількох регіонах.

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