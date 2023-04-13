Размыло дамбу. В Иванкове Киевской области случился потоп (фото, видео)
В четверг, 13 апреля, в Иванкове (Вышгородский район, Киевской области) из-за значительных осадков размыло дамбу. Водой подтопило две улицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
"В поселке Иванков в результате продолжительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку от жилых улиц", - рассказал он, добавив, что подтопило две улицы.
По его словам, полицейские и ГСЧС всячески способствуют местным жителям преодолеть беду, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов.
"Уровень воды постепенно снижается", - добавил Небытов.
Как сообщалось, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.
Напомним, во вторник, 4 апреля, в Краматорске получила повреждения часть дамбы. Затопило 260 домов на 30 улицах, пришлось эвакуировать местных жителей, проживающих в зоне подтопления. Кроме того, на одном из прудов был частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего и произошел неконтролируемый сброс воды. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. В то же время ГСЧС спасла 3 человека, еще 14 были эвакуированы, из них 2 детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.