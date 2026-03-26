Розлучення та гроші: адвокатка назвала майно, яке неможливо розділити при розриві шлюбу

Розлучення - це завжди більше, ніж просто формальне припинення шлюбу. Окрім емоційного навантаження, воно майже неминуче тягне за собою складні юридичні питання, серед яких одним із найгостріших є поділ майна.
Про юридичні нюанси та правила розподілу активів у коментарі для РБК-Україна розповіла адвокатка Леся Галайко.
Головне:
Норма про спільність майна, закріплена у статті 60 Сімейного кодексу України, створює юридичну презумпцію: усе, що набуте під час шлюбу, належить обом. Вона спрощує правозастосування і водночас захищає економічно слабшу сторону, незалежно від того, хто фактично заробляв кошти або оформлював покупку.
До такого майна належить:
Що стосується способу поділу, то закон передбачає рівність часток подружжя, якщо інше не визначено шлюбним договором. Тобто за замовчуванням майно ділиться 50 на 50, що відображає базову юридичну презумпцію рівності внесків кожного з подружжя у сім’ю.
Однак ключове слово тут - "презумпція". А отже, вона може бути спростована.
Коли йдеться про поділ майна подружжя, важливо пам’ятати: не все, чим володіє родина, автоматично потрапляє до спільної сумісної власності. Закон чітко визначає категорії особистого майна, яке не ділиться після розлучення і залишається у власності одного з подружжя.
До такого майна належать:
Важливо уточнити, що подароване чи успадковане майно може увійти до спільної власності лише за певних умов:
Галайко наголошує, що сучасна судова практика в Україні остаточно відійшла від формального підходу до поділу майна. Сьогодні шлюб - це не лише спільний побут, а й спільні ризики. Будь-яке майно, придбане в шлюбі, вважається спільним, доки ви не доведете зворотне. Тягар доказування лежить на тому, хто заявляє про "особисту приватну власність".
