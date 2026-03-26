Развод и деньги: адвокат назвала имущество, которое невозможно разделить при разрыве брака

Развод - это всегда больше, чем просто формальное прекращение брака. Кроме эмоциональной нагрузки, он почти неизбежно влечет за собой сложные юридические вопросы, среди которых одним из самых острых является раздел имущества.
О юридических нюансах и правилах распределения активов в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат Леся Галайко.
Главное:
Норма об общности имущества, закрепленная в статье 60 Семейного кодекса Украины, создает юридическую презумпцию: все, что приобретено во время брака, принадлежит обоим. Она упрощает правоприменение и одновременно защищает экономически слабую сторону, независимо от того, кто фактически зарабатывал средства или оформлял покупку.
К такому имуществу относится:
Что касается способа раздела, то закон предусматривает равенство долей супругов, если иное не определено брачным договором. То есть по умолчанию имущество делится 50 на 50, что отражает базовую юридическую презумпцию равенства вкладов каждого из супругов в семью.
Однако ключевое слово здесь - "презумпция". А значит, она может быть опровергнута.
Когда речь идет о разделе имущества супругов, важно помнить: не все, чем владеет семья, автоматически попадает в общую совместную собственность. Закон четко определяет категории личного имущества, которое не делится после развода и остается в собственности одного из супругов.
К такому имуществу относятся:
Важно уточнить, что подаренное или унаследованное имущество может войти в совместную собственность только при определенных условиях:
Галайко отмечает, что современная судебная практика в Украине окончательно отошла от формального подхода к разделу имущества. Сегодня брак - это не только совместный быт, но и общие риски. Любое имущество, приобретенное в браке, считается общим, пока вы не докажете обратное. Бремя доказывания лежит на том, кто заявляет о "личной частной собственности".
Напомним, в Украине в 2025 году выросло количество браков и существенно уменьшилось количество разводов. По данным Минюста, на один развод приходится более шести браков, а лучшая ситуация - в Киеве и западных регионах.