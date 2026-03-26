Развод и деньги: адвокат назвала имущество, которое невозможно разделить при разрыве брака

Главное: Все имущество, приобретенное во время брака, по умолчанию считается общим и делится 50 на 50 .

Личной собственностью остается имущество, приобретенное до брака, полученное в наследство или в качестве подарка.

Презумпция общности имущества

Норма об общности имущества, закрепленная в статье 60 Семейного кодекса Украины, создает юридическую презумпцию: все, что приобретено во время брака, принадлежит обоим. Она упрощает правоприменение и одновременно защищает экономически слабую сторону, независимо от того, кто фактически зарабатывал средства или оформлял покупку.

недвижимость, приобретенная во время брака (квартиры, дома, земельные участки);

Что касается способа раздела, то закон предусматривает равенство долей супругов, если иное не определено брачным договором. То есть по умолчанию имущество делится 50 на 50, что отражает базовую юридическую презумпцию равенства вкладов каждого из супругов в семью.

Однако ключевое слово здесь - "презумпция". А значит, она может быть опровергнута.

Имущество, которое не делится при разводе

Когда речь идет о разделе имущества супругов, важно помнить: не все, чем владеет семья, автоматически попадает в общую совместную собственность. Закон четко определяет категории личного имущества, которое не делится после развода и остается в собственности одного из супругов.

имущество, приобретенное до брака - все, что вы имели до регистрации брака, остается исключительно вашей собственностью;

Важно уточнить, что подаренное или унаследованное имущество может войти в совместную собственность только при определенных условиях:

если оно было оформлено на обоих супругов;

или если на него были затрачены общие семейные средства для существенного улучшения (например, ремонт квартиры или переоборудование автомобиля).

Галайко отмечает, что современная судебная практика в Украине окончательно отошла от формального подхода к разделу имущества. Сегодня брак - это не только совместный быт, но и общие риски. Любое имущество, приобретенное в браке, считается общим, пока вы не докажете обратное. Бремя доказывания лежит на том, кто заявляет о "личной частной собственности".