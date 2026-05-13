Розлучення без особистої присутності: у Мін’юсті розповіли про спрощені процедури під час війни

В Україні шлюб можна припинити як через органи ДРАЦС, так і через суд. Під час воєнного стану для подружжя діють спрощені можливості звернення, а в окремих випадках розлучення можливе навіть без особистої присутності одного із подружжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства юстиції України.
Головне:
За законодавством України шлюб припиняється:
Якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, шлюб вважається припиненим через смерть. Якщо ж людина померла у день набрання рішенням законної сили - шлюб вважається розірваним.
Подружжя, яке не має дітей, може подати спільну заяву до органу ДРАЦС. Під час воєнного стану звернутися можна до будь-якого відділу незалежно від місця проживання.
Якщо один із подружжя не може бути присутнім особисто, другий може подати заяву за нього - за умови нотаріального посвідчення документа.
Після подання заяви ДРАЦС оформлює розірвання шлюбу через місяць, якщо подружжя не відкликало заяву. При цьому майнові спори не впливають на сам факт розлучення.
Орган ДРАЦС може розірвати шлюб за заявою однієї людини, якщо другий із подружжя:
Підставою для цього є відповідне рішення суду.
Подружжя, яке має дітей, може подати до суду спільну заяву про розірвання шлюбу. Разом із нею потрібно надати письмову угоду про те, з ким проживатимуть діти, як відбуватиметься їх утримання та участь у вихованні.
Договір про аліменти має бути нотаріально посвідчений. Суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу після перевірки, чи не порушуються права дітей та подружжя.
Рішення суду про розлучення ухвалюють не раніше ніж через місяць після подання заяви.
Розірвання шлюбу, оформлене через органи ДРАЦС, обов’язково підлягає державній реєстрації. Якщо ж шлюб розривається через суд, після набрання рішенням законної сили суд самостійно надсилає його до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення. Там інформацію вносять до Державного реєстру актів цивільного стану та роблять відповідну відмітку в актовому записі про шлюб.
У разі розлучення через ДРАЦС підтвердженням є свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо шлюб припинили за рішенням суду, документом, що підтверджує факт розлучення, є рішення суду, яке набрало законної сили.
Якщо людина не може особисто з’явитися до відділу ДРАЦС, вона може подати заяву через нотаріально засвідчений документ.
Шлюб припиняється не лише через розлучення, а й у разі смерті одного з подружжя або оголошення людини померлою за рішенням суду.
За законом суд може оголосити людину померлою, якщо:
Окремі правила діють для людей, які зникли безвісти через війну або бойові дії. Таку особу можуть оголосити померлою через два роки після завершення воєнних дій. Водночас суд може зробити це і раніше - але не менш ніж через шість місяців після зникнення, якщо обставини вказують на ймовірну загибель.
Після набрання рішенням суду законної сили його передають до органу ДРАЦС для державної реєстрації смерті. Документом, який підтверджує припинення шлюбу у такому випадку, є свідоцтво про смерть.
