Развод без личного присутствия: в Минюсте рассказали об упрощенных процедурах во время войны

Главное: Упрощенная процедура: Во время военного положения супруги без детей могут обратиться в любой отдел ЗАГС, независимо от места жительства.

Во время военного положения супруги без детей могут обратиться в любой отдел ЗАГС, независимо от места жительства. Дистанционная подача: Развод возможен без личного присутствия одного из супругов, если заявление подается через другую сторону и заверено нотариально.

Развод возможен без личного присутствия одного из супругов, если заявление подается через другую сторону и заверено нотариально. Расторжение через ЗАГС: Процедура занимает один месяц и применяется только к парам, которые не имеют общих детей.

Процедура занимает один месяц и применяется только к парам, которые не имеют общих детей. Судебный порядок: Супруги с детьми обязаны обращаться в суд, добавляя нотариально заверенное соглашение о воспитании и содержании детей.

Супруги с детьми обязаны обращаться в суд, добавляя нотариально заверенное соглашение о воспитании и содержании детей. Одностороннее расторжение: Брак можно прекратить по заявлению только одного из супругов, если другой признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным.

Брак можно прекратить по заявлению только одного из супругов, если другой признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным. Прекращение из-за смерти: Брак автоматически считается прекращенным в случае смерти одного из партнеров или объявления лица умершим через суд.

Брак автоматически считается прекращенным в случае смерти одного из партнеров или объявления лица умершим через суд. Исчезновение на войне: Лиц, пропавших во время боевых действий, могут объявить умершими по решению суда через два года после окончания войны или раньше при определенных обстоятельствах.

Когда брак считается прекращенным

По законодательству Украины брак прекращается:

в случае расторжения;

из-за смерти одного из супругов;

в случае объявления человека умершим по решению суда.

Если один из супругов умер до вступления в силу решения суда о расторжении брака, брак считается прекращенным из-за смерти. Если же человек умер в день вступления решения в законную силу - брак считается расторгнутым.

Как развестись через ЗАГС

Супруги, которые не имеют детей, могут подать совместное заявление в орган ЗАГС. Во время военного положения обратиться можно в любой отдел независимо от места жительства.

Если один из супругов не может присутствовать лично, второй может подать заявление за него - при условии нотариального удостоверения документа.

После подачи заявления ЗАГС оформляет расторжение брака через месяц, если супруги не отозвали заявление. При этом имущественные споры не влияют на сам факт развода.

Когда развод оформляют по заявлению только одного из супругов

Орган ЗАГС может расторгнуть брак по заявлению одного человека, если второй из супругов:

признан безвестно отсутствующим;

признан недееспособным.

Основанием для этого является соответствующее решение суда.

Как развестись, если есть дети

Супруги, имеющие детей, могут подать в суд совместное заявление о расторжении брака. Вместе с ним нужно предоставить письменное соглашение о том, с кем будут проживать дети, как будет происходить их содержание и участие в воспитании.

Договор об алиментах должен быть нотариально удостоверен. Суд принимает решение о расторжении брака после проверки, не нарушаются ли права детей и супругов.

Решение суда о разводе принимают не ранее чем через месяц после подачи заявления.

Как регистрируют расторжение брака

Расторжение брака, оформленное через органы ЗАГС, обязательно подлежит государственной регистрации. Если же брак расторгается через суд, после вступления решения в законную силу суд самостоятельно направляет его в орган ЗАГС по месту принятия решения. Там информацию вносят в Государственный реестр актов гражданского состояния и делают соответствующую отметку в актовой записи о браке.

В случае развода через ЗАГС подтверждением является свидетельство о расторжении брака. Если брак прекратили по решению суда, документом, подтверждающим факт развода, является решение суда, вступившее в законную силу.

Если человек не может лично явиться в отдел ЗАГС, он может подать заявление через нотариально заверенный документ.

Когда брак прекращается из-за смерти или исчезновения человека

Брак прекращается не только из-за развода, но и в случае смерти одного из супругов или объявления человека умершим по решению суда.

По закону суд может объявить человека умершим, если:

о месте его пребывания нет информации в течение трех лет;

человек исчез при обстоятельствах, которые угрожали жизни, - в течение шести месяцев;

исчезновение связано с чрезвычайной ситуацией техногенного или природного характера - после завершения работы специальной комиссии.

Отдельные правила действуют для людей, пропавших без вести из-за войны или боевых действий. Такое лицо могут объявить умершим через два года после завершения военных действий. В то же время суд может сделать это и раньше - но не менее чем через шесть месяцев после исчезновения, если обстоятельства указывают на вероятную гибель.

После вступления решения суда в законную силу его передают в орган ЗАГС для государственной регистрации смерти. Документом, подтверждающим прекращение брака в таком случае, является свидетельство о смерти.