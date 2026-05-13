Развод без личного присутствия: в Минюсте рассказали об упрощенных процедурах во время войны

В Украине брак можно прекратить как через органы ЗАГС, так и через суд. Во время военного положения для супругов действуют упрощенные возможности обращения, а в отдельных случаях развод возможен даже без личного присутствия одного из супругов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства юстиции Украины.
Главное:
По законодательству Украины брак прекращается:
Если один из супругов умер до вступления в силу решения суда о расторжении брака, брак считается прекращенным из-за смерти. Если же человек умер в день вступления решения в законную силу - брак считается расторгнутым.
Супруги, которые не имеют детей, могут подать совместное заявление в орган ЗАГС. Во время военного положения обратиться можно в любой отдел независимо от места жительства.
Если один из супругов не может присутствовать лично, второй может подать заявление за него - при условии нотариального удостоверения документа.
После подачи заявления ЗАГС оформляет расторжение брака через месяц, если супруги не отозвали заявление. При этом имущественные споры не влияют на сам факт развода.
Орган ЗАГС может расторгнуть брак по заявлению одного человека, если второй из супругов:
Основанием для этого является соответствующее решение суда.
Супруги, имеющие детей, могут подать в суд совместное заявление о расторжении брака. Вместе с ним нужно предоставить письменное соглашение о том, с кем будут проживать дети, как будет происходить их содержание и участие в воспитании.
Договор об алиментах должен быть нотариально удостоверен. Суд принимает решение о расторжении брака после проверки, не нарушаются ли права детей и супругов.
Решение суда о разводе принимают не ранее чем через месяц после подачи заявления.
Расторжение брака, оформленное через органы ЗАГС, обязательно подлежит государственной регистрации. Если же брак расторгается через суд, после вступления решения в законную силу суд самостоятельно направляет его в орган ЗАГС по месту принятия решения. Там информацию вносят в Государственный реестр актов гражданского состояния и делают соответствующую отметку в актовой записи о браке.
В случае развода через ЗАГС подтверждением является свидетельство о расторжении брака. Если брак прекратили по решению суда, документом, подтверждающим факт развода, является решение суда, вступившее в законную силу.
Если человек не может лично явиться в отдел ЗАГС, он может подать заявление через нотариально заверенный документ.
Брак прекращается не только из-за развода, но и в случае смерти одного из супругов или объявления человека умершим по решению суда.
По закону суд может объявить человека умершим, если:
Отдельные правила действуют для людей, пропавших без вести из-за войны или боевых действий. Такое лицо могут объявить умершим через два года после завершения военных действий. В то же время суд может сделать это и раньше - но не менее чем через шесть месяцев после исчезновения, если обстоятельства указывают на вероятную гибель.
После вступления решения суда в законную силу его передают в орган ЗАГС для государственной регистрации смерти. Документом, подтверждающим прекращение брака в таком случае, является свидетельство о смерти.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что поделить совместное имущество после развода можно как до, так и после официального прекращения брака. Исковая давность для раздела имущества составляет 3 года, но отсчет начинается не с момента развода, а со времени, когда человек узнал о нарушении своего права на имущество.
Также мы писали, что имущество, приобретенное до брака или полученное в подарок, обычно считается личной собственностью одного из супругов. В то же время юристы объясняют, что в отдельных случаях суд может признать такое имущество общим - например, если пара длительное время жила одной семьей без официального брака или фактические обстоятельства отличались от оформленных документов.