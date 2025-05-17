Майно навпіл? Чи ділиться під час розлучення квартира, куплена до шлюбу

Одне з основних потенційно непростих питань при розлученні стосується поділу майна. В цьому питанні суди можуть враховувати не тільки офіційні документи, а й фактичні обставини життя подружжя.

Чи мають право чоловік або дружина претендувати на квартиру, яку їх партнер придбав або отримав в подарунок до шлюбу? Про це в коментарі РБК-Україна розповідає керівник судової практики юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Юрій Костинюк .

Коли майно визнають спільною власністю подружжя

За загальними правилами майно, яке було набуте чоловіком або дружиною до шлюбу, є їх особистою приватною власністю. Також особистою приватною власністю одного з подружжя є квартира, яка була отримана в дарунок, навіть якщо пара перебуває у шлюбі, пояснює Юрій Костинюк.

Але існують випадки, коли майно може бути визнане спільною сумісною власністю подружжя.

"Наприклад, якщо подружжя проживало у фактичних шлюбних відносинах без реєстрації шлюбу, то за позовом одного з них суд може визнати факт проживання однією сім’єю. І, відповідно, визнати придбане майно спільною сумісною власністю", - каже адвокат.

Він додає, що така ситуація поширюється тільки на випадки, коли один з подружжя отримав майно саме за договором купівлі-продажу. А у разі отримання квартири в дарунок у фактичних шлюбних відносинах вона як і у шлюбі, вважається приватною власністю особи.

"Також може бути ситуація, коли при укладенні договору дарування отримали при цьому кошти, тобто насправді мали на увазі договір купівлі-продажу. У вказаних випадках відповідні відносини можуть бути оцінені судом, виходячи не з оформлених документів, а з фактичних намірів сторін та фактичних обставин справи", - зауважує фахівець.

Головне про поділ майна при розлученні

В Україні поділ майна подружжя регулюється нормами Сімейного кодексу. Все майно, нажите під час шлюбу (незалежно від того, на кого воно офіційно зареєстроване), за замовчуванням вважається спільною сумісною власністю й підлягає поділу порівну - по 50% кожному з подружжя.

До спільного майна не належать речі, набуті до шлюбу, отримані у спадщину або в подарунок, а також особисті речі індивідуального користування. Наприклад, одяг чи прикраси. Подружжя може домовитись про поділ майна самостійно або звернутися до суду. Крім того, шлюбний договір може передбачати інший порядок розподілу активів.