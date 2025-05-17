Майно навпіл? Чи ділиться під час розлучення квартира, куплена до шлюбу
Одне з основних потенційно непростих питань при розлученні стосується поділу майна. В цьому питанні суди можуть враховувати не тільки офіційні документи, а й фактичні обставини життя подружжя.
Чи мають право чоловік або дружина претендувати на квартиру, яку їх партнер придбав або отримав в подарунок до шлюбу? Про це в коментарі РБК-Україна розповідає керівник судової практики юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Юрій Костинюк.
Коли майно визнають спільною власністю подружжя
За загальними правилами майно, яке було набуте чоловіком або дружиною до шлюбу, є їх особистою приватною власністю. Також особистою приватною власністю одного з подружжя є квартира, яка була отримана в дарунок, навіть якщо пара перебуває у шлюбі, пояснює Юрій Костинюк.
Але існують випадки, коли майно може бути визнане спільною сумісною власністю подружжя.
"Наприклад, якщо подружжя проживало у фактичних шлюбних відносинах без реєстрації шлюбу, то за позовом одного з них суд може визнати факт проживання однією сім’єю. І, відповідно, визнати придбане майно спільною сумісною власністю", - каже адвокат.
Він додає, що така ситуація поширюється тільки на випадки, коли один з подружжя отримав майно саме за договором купівлі-продажу. А у разі отримання квартири в дарунок у фактичних шлюбних відносинах вона як і у шлюбі, вважається приватною власністю особи.
"Також може бути ситуація, коли при укладенні договору дарування отримали при цьому кошти, тобто насправді мали на увазі договір купівлі-продажу. У вказаних випадках відповідні відносини можуть бути оцінені судом, виходячи не з оформлених документів, а з фактичних намірів сторін та фактичних обставин справи", - зауважує фахівець.
Головне про поділ майна при розлученні
В Україні поділ майна подружжя регулюється нормами Сімейного кодексу. Все майно, нажите під час шлюбу (незалежно від того, на кого воно офіційно зареєстроване), за замовчуванням вважається спільною сумісною власністю й підлягає поділу порівну - по 50% кожному з подружжя.
До спільного майна не належать речі, набуті до шлюбу, отримані у спадщину або в подарунок, а також особисті речі індивідуального користування. Наприклад, одяг чи прикраси. Подружжя може домовитись про поділ майна самостійно або звернутися до суду. Крім того, шлюбний договір може передбачати інший порядок розподілу активів.
Раніше РБК-Україна писало, чому куплену до весілля квартиру доведеться ділити на двох.
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