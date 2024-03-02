Розлетілись в радіусі 200 метрів. Частини ворожої ракети Х-101 виявили в Вінницькій області (відео)

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, проте вона все ще становила небезпеку для людей.

За даними правоохоронців, уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів.

"Поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили", - пояснили в поліції.

Повітряна атака на Україну

В Україні ввечері у п'ятницю, 1 березня, почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники типу "Шахед".

В ніч на 2 березня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт дрона в одному з районів міста, виникла пожежа.

Також росіяни атакували безпілотниками Одесу. В місті стався приліт по будинках, постраждали цивільні люди.

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