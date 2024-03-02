RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разлетелись в радиусе 200 метров. Части вражеской ракеты Х-101 обнаружили в Винницкой области (видео)

Фото: части вражеской ракеты Х-101 обнаружили в Винницкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая

Части российской ракеты Х-101 обнаружили в поле вблизи одного из сел Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате падения крылатой ракеты детонация боевых частей не произошла, однако она все еще представляла опасность для людей.

 

По данным правоохранителей, обломки взрывоопасного предмета разлетелись в радиусе 200 метров.

"Полицейские обследовали опасный объект, зафиксировали и обеспечили охрану места происшествия. Работники ГСЧС ракету обезвредили", - пояснили в полиции.

Воздушная атака на Украину

В Украине вечером в пятницу, 1 марта, начали оглашать сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, запустивших беспилотники типа "Шахед".

В ночь на 2 марта в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Впоследствии стало известно о прилете дрона в одном из районов города, возник пожар.

Также россияне атаковали беспилотниками в Одессу. В городе произошел прилет по домам, пострадали гражданские люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьВойна России против Украины