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"Розкручувала" медійний образ Сальдо: власниця херсонського телеканалу отримала підозру

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Четвер 09 березня 2023 14:49
"Розкручувала" медійний образ Сальдо: власниця херсонського телеканалу отримала підозру Фото: Тетяна Каменська (скріншот)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України повідомила про підозру власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Зазначимо, що СБУ не наводить ім'я фігурантки, проте судячи з фотографії та інформації, йдеться про власницю телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяну Каменську.

&quot;Розкручувала&quot; медійний образ Сальдо: власниця херсонського телеканалу отримала підозру

СБУ повідомляє, що після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною "адміністрацією" РФ. За даними слідства, вона надала росіянам ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області. Так, РФ використовувала медіаресурс для нав’язування жителям наративів Кремля та поширення окупаційного режиму в регіоні.

Зазначається, що незадовго до деокупації Херсона Каменська втекла з міста та наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, яка під час окупації Херсона фінансувала Сальдо.

Раніше правоохоронці оголосили підозру "підлеглим" Сальдо, одним з яких виявився депутат ОПЗЖ.

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Служба безпеки України Херсонська область Владимир Сальдо
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