ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Раскручивала" медийный образ Сальдо: владелица херсонского телеканала получила подозрение

Новина українською →
Четверг 09 марта 2023 14:49
"Раскручивала" медийный образ Сальдо: владелица херсонского телеканала получила подозрение Фото: Татьяна Каменская (скриншот)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отметим, что СБУ не приводит имя фигурантки, однако, судя по фотографии и информации, речь идет о владелице телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяне Каменской.

&quot;Раскручивала&quot; медийный образ Сальдо: владелица херсонского телеканала получила подозрение

СБУ сообщает, что после захвата Херсона чиновница добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной "администрацией" РФ. По данным следствия, она предоставила россиянам ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

Колаборантка лично брала интервью у предателя Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области. Так, РФ использовала медиаресурс для навязывания жителям нарративов Кремля и распространения оккупационного режима в регионе.

Отмечается, что незадолго до деоккупации Херсона Каменская сбежала из города и скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности. Коллаборантку ждет наказание - 12 лет заключения.

Напомним, недавно СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, которая во время оккупации Херсона финансировала Сальдо.

Ранее правоохранители объявили подозрение "подчиненным" Сальдо, одним из которых оказался депутат ОПЗЖ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсонская область Владимир Сальдо
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях