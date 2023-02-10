СБУ оголосила підозру "підлеглим" Сальдо: один з них - депутат ОПЗЖ

Служба безпеки України зібрала докази провини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram .

Зазначається, що один із підозрюваних - колишній голова правління місцевого текстильного комбінату Сергій Рибачок. Він підтримав російських загарбників ще на початку повномасштабного вторгнення. Згідно з рішенням гауляйтера Володимира Сальдо, його призначили "першим заступником міського голови".

"Щоб замаскувати свою злочинну діяльність, зловмисник вигадав псевдонім Ушинський Семен Анатолійович, яким підписував "розпорядчі" документи окупаційного органу. Насамперед це стосувалося "передачі" у власність країни-агресора більшості місцевих промислових підприємств, лікарень, банків та об'єктів енергетики", - додають у СБУ.

Під час деокупації Херсона він втік на лівобережну частину області. У ході обшуків в офісному приміщенні було виявлено докази його співпраці з окупантами. Також правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.

Ще один підозрюваний - депутат Генічеської міськради від забороненої партії ОПЗЖ Віктор Разумний. Після окупації він погодився очолити "адміністрацію".

"На цій "посаді" він брав безпосередню участь в організації псевдореферендуму на півдні України та сприяв примусовій паспортизації місцевих жителів. Також колаборант збирав інформацію про учасників руху опору в регіоні та "доповідав" про них до російських каральних органів", - зазначають правоохоронці.

Наразі, згідно з даними СБУ, двоє підозрюваних перебувають у тимчасово окупованому Генічеську.