СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, яка фінансувала "адміністрацію" Сальдо (фото)

Правоохоронці ліквідували мережу підпільних казино, яка під час окупації Херсона фінансувала гауляйтера Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом. При цьому частину одержаних "прибутків" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної "адміністрації", яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти надавали їм "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом. Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.

"Підпільні казино були замасковані під орендовані офісні приміщення. Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію", - розповіли в СБУ.

Шістьом організаторам злочинної організації повідомили про підозру за двома статтями:

Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1,5 та 1,1 млн грн, решта перебувають під домашнім арештом.