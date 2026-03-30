Розкрито зарплату та інші доходи: скільки Зеленський заробив у 2025 році

22:37 30.03.2026 Пн
2 хв
Декларація президента з'явилася у відкритому доступі
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про свої доходи за 2025 рік. Живе голова української держави не тільки на зарплату.

Як зазначено в декларації, доходи президента і членів його сім'ї становили 15 млн 805 тисяч 828 гривень, зокрема дохід від погашення ОВДП - 8 млн 364 тисяч 921 гривня.

Згідно з документом, доходи сім'ї Зеленського у 2025 році переважно складалися із зарплати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Загалом президент і його сім'я за рік заробили 7 млн 440 тисяч 907 гривень.

Зарплата голови української держави за рік становила 336 тисяч гривень. Відповідно, він отримував по 28 тисяч гривень щомісяця.

Залишок грошових коштів сім'ї на кінець 2025 року суттєво не змінився порівняно з попереднім періодом. Також у звітному році не зафіксовано значних змін у переліку нерухомого майна чи транспортних засобів, що перебувають у власності родини глави держави.

Декларація за 2024 рік

Нагадаємо, згідно з декларацією за 2024 рік, доходи сім'ї Володимира Зеленського склали понад 15,2 млн гривень.

Більшу частину цієї суми (8,5 млн грн) склав дохід від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Решта надходжень формувалися із заробітної плати президента, банківських відсотків та оренди нерухомості.

Тоді у пресслужбі Офісу президента зазначили, що зростання доходів порівняно з 2023 роком було пов'язане з відновленням орендних платежів.

