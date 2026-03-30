Розкрито зарплату та інші доходи: скільки Зеленський заробив у 2025 році

Як зазначено в декларації, доходи президента і членів його сім'ї становили 15 млн 805 тисяч 828 гривень, зокрема дохід від погашення ОВДП - 8 млн 364 тисяч 921 гривня.

Згідно з документом, доходи сім'ї Зеленського у 2025 році переважно складалися із зарплати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Загалом президент і його сім'я за рік заробили 7 млн 440 тисяч 907 гривень.

Зарплата голови української держави за рік становила 336 тисяч гривень. Відповідно, він отримував по 28 тисяч гривень щомісяця.

Залишок грошових коштів сім'ї на кінець 2025 року суттєво не змінився порівняно з попереднім періодом. Також у звітному році не зафіксовано значних змін у переліку нерухомого майна чи транспортних засобів, що перебувають у власності родини глави держави.