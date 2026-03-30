Раскрыта зарплата и другие доходы: сколько Зеленский заработал в 2025 году

Как указано в декларации, доходы президента и членов его семьи составили 15 млн 805 тысяч 828 гривен, в том числе доход от погашения ОВГЗ - 8 млн 364 тысяч 921 гривна.

Согласно документу, доходы семьи Зеленского в 2025 году преимущественно состояли из зарплаты, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

В общем президент и его семья за год заработали 7 млн 440 тысяч 907 гривен.

Зарплата главы украинского государства за год составила 336 тысяч гривен. Соответственно, он получал по 28 тысяч гривен каждый месяц.

Остаток денежных средств семьи на конец 2025 существенно не изменился по сравнению с предыдущим периодом. Также в отчетном году не зафиксированы значительные изменения в перечне недвижимого имущества или транспортных средств, которые находятся в собственности семьи главы государства.