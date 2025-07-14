Названо дату виходу нового iPhone, який буде по кишені кожному

Apple вже давно експериментує з більш доступними iPhone, але такі моделі не входили в лінійку на постійній основі. Однак випущений цього року iPhone 16e викликав обговорення, і, як стверджують інсайдери, наступна модель, iPhone 17e , вийде вже навесні 2026 року .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Що зміниться в iPhone 17e

Головним оновленням для iPhone 17e стане перехід на новий процесор A19, який також буде використовуватися у флагманських моделях лінійки iPhone 17. Поточний iPhone 16e працює на чипі A18. Новий чипсет забезпечить підтримку майбутніх функцій Apple Intelligence і підвищить загальну продуктивність пристрою.

В іншому, серйозних змін поки не очікується. За попередньою інформацією, iPhone 17e збереже дизайн моделі 16e: одиночну 48-мегапіксельну камеру, виріз (notch) з Face ID і відсутність Dynamic Island - багато користувачів сподівалися на появу цієї функції, але, ймовірно, вона знову залишиться ексклюзивом для старших моделей.

Серед можливих поліпшень також згадується новий модем C2, однак, за чутками, він з'явиться не раніше за вихід iPhone 18, наміченого на кінець 2026 року.

Коли чекати на реліз

За інформацією інсайдера Bloomberg Марка Гурмана, презентація iPhone 17e запланована на весну 2026 року. Смартфон буде представлений одночасно з низкою інших новинок Apple: ноутбуками MacBook Pro на чипі M5, оновленими iPad і новим зовнішнім монітором для Mac.

iPhone 17e, що проходить під внутрішньою кодовою назвою V159, буде зовні нагадувати нинішню модель 16e, але отримає актуальний процесор A19.