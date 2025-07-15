ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

5 особливостей iPhone Fold, які можуть змінити ринок у 2026 році

Вівторок 15 липня 2025 18:30
UA EN RU
5 особливостей iPhone Fold, які можуть змінити ринок у 2026 році Функції, які виділяють iPhone Fold на тлі інших (ілюстративне фото: MacRumors)
Автор: Павло Колеснік

Після багатьох років чуток і розробок Apple може вперше представити складаний iPhone у 2026 році.

Про ключові функції майбутнього iPhone Fold розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Два дисплеї

Судячи з витоків, пристрій отримає:

  • внутрішній дисплей ~7,8 дюйма, майже як у iPad mini
  • зовнішній дисплей ~5,5 дюйма, близький до формату iPhone mini (5,4").

Таким чином, користувачі зможуть в одному пристрої отримати як компактний, так і збільшений екран - залежно від режиму використання.

5 особливостей iPhone Fold, які можуть змінити ринок у 2026 роціВнутрішній дисплей iPhone Fold буде як у iPad mini (фото: 9to5Mac)

Відсутність складки

Одна з найбільш обговорюваних проблем складаних смартфонів - помітна складка на місці згину. Apple, за чутками, розробила "безскладкову" конструкцію, яка усуває цей візуальний дефект.

Крім того, товщина iPhone Fold може становити:

  • 9-9,5 мм у складеному вигляді
  • 4,5-4,8 мм у розкладеному (навіть тонше, ніж у очікуваного iPhone 17 Air).

5 особливостей iPhone Fold, які можуть змінити ринок у 2026 роціКонструкція "книжкового згину" без складок (фото: 9to5Mac)

Чотири камери

Нова модель, згідно з витоками, отримає чотири камери:

  • дві основні 48 Мп ззаду
  • одна фронтальна при складеному і одна фронтальна в розкладеному вигляді.

Також очікується, що фронтальні камери відповідатимуть оновленій 24-мегапіксельній лінійці iPhone 17.

Touch ID замість Face ID

Всупереч очікуванням, Face ID можуть замінити на Touch ID, який, найімовірніше, буде вбудований у бічну кнопку, як у моделях iPhone SE. Це рішення може бути пов'язане з нестачею місця або бажанням скоротити кількість дублюючих компонентів.

Корпус із титану

Хоча в лінійці iPhone 17 Pro очікується відмова від титану, в iPhone Fold цей матеріал залишиться - ним, за даними джерел, будуть посилені шарнір і корпус пристрою.

Очікування від iPhone Fold

Аналітики очікують, що складаний iPhone може перевести смартфони, що згинаються, в масовий сегмент. Поки залишається відкритим питання - як Apple реалізує можливості iOS для великого внутрішнього дисплея.

Компанія традиційно робить ставку на баланс "заліза" і ПЗ, тому інтерес до інтерфейсу і мультизадачності в iPhone Fold особливо високий.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї