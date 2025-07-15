5 особливостей iPhone Fold, які можуть змінити ринок у 2026 році

Після багатьох років чуток і розробок Apple може вперше представити складаний iPhone у 2026 році.

Про ключові функції майбутнього iPhone Fold розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Два дисплеї

Судячи з витоків, пристрій отримає:

внутрішній дисплей ~7,8 дюйма, майже як у iPad mini

зовнішній дисплей ~5,5 дюйма, близький до формату iPhone mini (5,4").

Таким чином, користувачі зможуть в одному пристрої отримати як компактний, так і збільшений екран - залежно від режиму використання.

Внутрішній дисплей iPhone Fold буде як у iPad mini (фото: 9to5Mac)

Відсутність складки

Одна з найбільш обговорюваних проблем складаних смартфонів - помітна складка на місці згину. Apple, за чутками, розробила "безскладкову" конструкцію, яка усуває цей візуальний дефект.

Крім того, товщина iPhone Fold може становити:

9-9,5 мм у складеному вигляді

4,5-4,8 мм у розкладеному (навіть тонше, ніж у очікуваного iPhone 17 Air).

Конструкція "книжкового згину" без складок (фото: 9to5Mac)

Чотири камери

Нова модель, згідно з витоками, отримає чотири камери:

дві основні 48 Мп ззаду

одна фронтальна при складеному і одна фронтальна в розкладеному вигляді.

Також очікується, що фронтальні камери відповідатимуть оновленій 24-мегапіксельній лінійці iPhone 17.

Touch ID замість Face ID

Всупереч очікуванням, Face ID можуть замінити на Touch ID, який, найімовірніше, буде вбудований у бічну кнопку, як у моделях iPhone SE. Це рішення може бути пов'язане з нестачею місця або бажанням скоротити кількість дублюючих компонентів.

Корпус із титану

Хоча в лінійці iPhone 17 Pro очікується відмова від титану, в iPhone Fold цей матеріал залишиться - ним, за даними джерел, будуть посилені шарнір і корпус пристрою.

Очікування від iPhone Fold

Аналітики очікують, що складаний iPhone може перевести смартфони, що згинаються, в масовий сегмент. Поки залишається відкритим питання - як Apple реалізує можливості iOS для великого внутрішнього дисплея.

Компанія традиційно робить ставку на баланс "заліза" і ПЗ, тому інтерес до інтерфейсу і мультизадачності в iPhone Fold особливо високий.