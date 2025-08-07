ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розкрадання на дронах та РЕБ: за Гайдая та ще двох фігурантів внесли заставу

Україна, Четвер 07 серпня 2025 22:55
UA EN RU
Розкрадання на дронах та РЕБ: за Гайдая та ще двох фігурантів внесли заставу Фото: екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай (Tribun)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

За екскерівника Луганської ОВА Сергія Гайдая та ще двох фігурантів справи про розкрадання на закупівлях дронів внесли заставу 7 серпня. Їх вже звільнено з-під варти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що заставу внесли за трьох з п'яти фігурантів гучної справи:

  • екскерівника Луганської ОВА Сергія Гайдая - 10 мільйонів гривень;
  • директора причетної до схеми фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову - два мільйони гривень;
  • полковника Національної гвардії України Василя Мишанського - два мільйони гривень;

Чи вносили заставу за голову Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка та народного депутата Олексія Кузнєцова - поки що невідомо.

Звільненим з-під варти фігурантам заборонено залишати міста, де їх брали під варту, та контактувати з іншими фігурантами справи. Також вони повинні здати паспорти та носити електронні браслети.

Масштабна схема розкрадання коштів на дронах: що відомо

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему, в рамках якої дрони та засоби РЕБ купували за свідомо завищеними цінами.

Серед фігурантів справи – колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.

Також у справі "засвітилися" екскерівник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко, полковник Нацгвардії Василь Мишанський та інші доволі цікаві персоналії. Усіх їх на днях також взяли під варту з альтернативою внесення застави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Розкрадання коштів
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки