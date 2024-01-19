Розкрадали кошти на оборонних закупівлях: у Києві викрили полковника ЗСУ та його спільника

У Києві "на гарячому" затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника - гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Вони розкрадали державні кошти на закупівлях для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як зазначається, мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв укласти договір про постачання оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" - 14,6 тисяч доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця зі Збройними силами становила 36 млн гривень.

Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та унеможливити подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників.

У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено:

комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;

майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Фото: СБУ викрила полковника ЗСУ та його спільника викрили на розкраданні держкоштів (ssu.gov.ua)

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави - 10 млн гривень кожному.

Наразі триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Розкрадання держкоштів

Нагадаємо, напередодні ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства у розтраті майже 950 млн гривень державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії.

Нещодавно голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов заявив, що корупцію в Україні під час війни хочуть прирівняти до державної зради. Але підслідність таких злочинів планують залишити за антикорупційними органами, а не СБУ.