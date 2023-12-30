У Раді пропонують прирівняти корупцію до держзради, але з однією відмінністю

Корупцію в Україні під час війни хочуть прирівняти до державної зради. Але підслідність таких злочинів планують залишити за антикорупційними органами, а не СБУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Маслов зазначив, що зареєстрував у Верховній раді законопроєкти, які зараз знаходяться на розгляді в правоохоронному комітеті. Вони передбачають зміни до Кримінального кодексу в частині корупційних правопорушень в сфері правосуддя.

Як пояснив нардеп, зміни стосуються не лише суддів, але й тих, хто пропонує і бере хабарі.

"Ми запропонували підвищити кримінальну відповідальність, в тому числі до максимального терміну - до п'ятнадцяти років позбавлення волі, особливо під час воєнного стану, під час війни. Тому я сприймаю і розділяю цю позицію, що під час війни корупційні правопорушення, які безпосередньо пов'язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, мають каратися максимально суворо", - пояснив Маслов.

За словами нардепа, попри те, що корупцію хочуть прирівняти до держзради, займатися розслідуванням цих злочинів все ж будуть антикорупційні органи, а не СБУ.

"Для мене головне - це зміст законопроєкту, його суспільна значущість. І ми в ньому пропонуємо прирівняти топ-корупцію в сферах оборони та основ державності до державної зради, бо де-факто це підрив держави. Щодо підслідності, ми не пропонуємо в законопроєкті міняти підслідність", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів президент України Володимир Зеленський зробив заяву про корупцію під час війни. Глава держави заявив, що корупцію потрібно прирівняти до державної зради.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.