ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді пропонують прирівняти корупцію до держзради, але з однією відмінністю

Київ, Субота 30 грудня 2023 08:51
UA EN RU
У Раді пропонують прирівняти корупцію до держзради, але з однією відмінністю Фото: голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Корупцію в Україні під час війни хочуть прирівняти до державної зради. Але підслідність таких злочинів планують залишити за антикорупційними органами, а не СБУ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Маслов зазначив, що зареєстрував у Верховній раді законопроєкти, які зараз знаходяться на розгляді в правоохоронному комітеті. Вони передбачають зміни до Кримінального кодексу в частині корупційних правопорушень в сфері правосуддя.

Як пояснив нардеп, зміни стосуються не лише суддів, але й тих, хто пропонує і бере хабарі.

"Ми запропонували підвищити кримінальну відповідальність, в тому числі до максимального терміну - до п'ятнадцяти років позбавлення волі, особливо під час воєнного стану, під час війни. Тому я сприймаю і розділяю цю позицію, що під час війни корупційні правопорушення, які безпосередньо пов'язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, мають каратися максимально суворо", - пояснив Маслов.

За словами нардепа, попри те, що корупцію хочуть прирівняти до держзради, займатися розслідуванням цих злочинів все ж будуть антикорупційні органи, а не СБУ.

"Для мене головне - це зміст законопроєкту, його суспільна значущість. І ми в ньому пропонуємо прирівняти топ-корупцію в сферах оборони та основ державності до державної зради, бо де-факто це підрив держави. Щодо підслідності, ми не пропонуємо в законопроєкті міняти підслідність", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів президент України Володимир Зеленський зробив заяву про корупцію під час війни. Глава держави заявив, що корупцію потрібно прирівняти до державної зради.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
держзрада коррупция Верховна рада
NEWS
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році