Разворовывали средства на оборонных закупках: в Киеве разоблачили полковника ВСУ и его сообщника

В Киеве "на горячем" задержали начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщника - гендиректора компании-поставщика оборонных товаров. Они разворовывали государственные средства на закупках для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как говорится, речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов.

По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" - 14,6 тысячи долларов. При этом сумма запланированного соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 млн. гривен.

Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования потребностей украинских защитников.

В ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъято:

компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с поличным;

почти 10 млн наличных денег в гривневом эквиваленте, происхождение которого выясняется.

Фото: СБУ разоблачила полковника ВСУ и его сообщника разоблачили на хищении госсредств (ssu.gov.ua)

Обе задержанные сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 10 млн гривен каждому.

В настоящее время идет расследование, устанавливаются и другие возможные участники указанной противоправной схемы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Хищение госсредств Украины

Напомним, накануне мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и еще двум экс-чиновникам ведомства в растрате почти 950 млн гривен государственных средств на закупки бронежилетов для армии.

Недавно глава Комитета Совета по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что коррупцию в Украине во время войны хотят приравнять к государственной измене. Но подследственность таких преступлений планируется оставить за антикоррупционными органами, а не СБУ.