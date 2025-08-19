Розгроми і провали: як "Шахтар" грав із "Серветтом" та іншими швейцарцями в єврокубках (відео)

Перший досвід – із "Серветтом"

Цікаво, що першим швейцарським суперником "Шахтаря" став саме "Серветт". Донеччани перетнулися з женевським клубом у Кубку кубків-1983/84. В 1/8 фіналу "гірники" двічі переграли опонентів.

Спочатку дотиснули вдома (1:0), де голом відзначився найкращий бомбардир команди тих часів – Віктор Грачов. А потім здобули перемогу і в Женеві – 2:1, завдяки дублю Олексія Варнавського. "Шахтар" вийшов у чвертьфінал, де його зупинив португальський "Порту" (2:3, 1:1).

Швейцарські провали

Після цього "гірники" грали зі швейцарцями вже під прапором незалежної України. Загалом в різних єврокубках провели з ними 13 матів, в 9-ти з яких перемагали, тричі поступились і одного разу розіграли нічию.

Двічі за результатами протистоянь український клуб вилітав з турнірів. Вперше це сталося в другому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА-1998/99 – проти "Цюріха". "Гірники" зазнали розгромної поразки на виїзді – 0:4. Тож домашня перемога з рахунком 3:2 (два голи забив Генадій Орбу, та один – Андрейс Штолцерс) вже не врятувала.

Вдруге – теж в кваліфікації, але Ліги чемпіонів-2016/17. В третьому раунді відбору "Шахтар" спочатку впевнено здолав удома "Янг Бойз" – 2:0 (Бернард та Євген Селезньов). Але на виїзді поступився з таким же рахунком, а потім програв серію пенальті.

До відносних невдач можна записати і єдину нічию "гірників" зі швейцарцями: в Кубку Інтертото-1996 – на виїзді з "Базелем". Гра завершилася з результатом – 2:2. За "Шахтар" забивали Олександр Осташов та нинішній тренер жіночої збірної України – Володимир Пятенко. Загалом в тому турнірі українська команда зіграла невдало, посівши у підсумку четверте місце (з 5-ти учасників) у групі.

Як не щастило "Базелю"

В інших випадках "Шахтар" завершував протистояння зі швейцарцями на свою користь.

В кваліфікації ЛЧ-2001/02 у Донецьку був декласований "Лугано" – 3:0 (відзначились Олексій Бахарєв, Анатолій Тимощук та Андрій Воробей).

Після цього "гірники" дозволили собі мінімально поступитися на виїзді – 1:2 (Джуліус Агахова).

А в основному раунді ЛЧ минулого сезону "Шахтар" в номінально домашній грі в німецькому Гельзенкірхені здолав "Янг Бойз" – 2:1 (Олександр Зубков, Георгій Судаков).

Але найбільше страждав від українського гранда "Базель", який зазнав трьох поразок, дві з яких – розгромні.

У групі Ліги чемпіонів-2008/09 "Шахтар" переміг у Швейцарії – 2:1 (Фернандіньо, Жадсон) та розніс суперника вдома – 5:0 (хет-трик Жадсона та голи Вілліана і Євгена Селезньова).

Розгром стався і в чвертьфіналі Ліги Європи-2019/20, який через пандемію коронавірусу складався з одного матчу на нейтральному полі (в німецькому Гельзенкірхені).

"Шахтар" розбив "Базель" з рахунком – 4:1. Відзначилися тоді Жуніор Мораєс, Тайсон, Алан Патрік та Додо). "Гірники" пробились у півфінал турніру, де поступилися міланському "Інтеру" також з неприємним рахунком – 0:5.

Де і коли відбудуться матчі із "Серветтом"

Тепер на донеччан чекають чергові зустрічі з представниками Швейцарії. У плей-офф раунді Ліги конференцій суперником став "Серветт".

Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Українська команда першу гру зіграє на номінально домашній арені у Кракові (початок – о 21:00). Якщо "Шахтар" програє швейцарцям, він остаточно вилетить з єврокубків.