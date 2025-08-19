Разгромы и провалы: как "Шахтер" играл с "Серветтом" и другими швейцарцами в еврокубках (видео)

Первый опыт - с "Серветтом"

Интересно, что первым швейцарским соперником "Шахтера" стал именно "Серветт". Донетчане пересеклись с женевским клубом в Кубке кубков-1983/84. В 1/8 финала "горняки" дважды переиграли оппонентов.

Сначала дожали дома (1:0), где голом отметился лучший бомбардир команды тех времен - Виктор Грачев. А затем одержали победу и в Женеве - 2:1, благодаря дублю Алексея Варнавского. "Шахтер" вышел в четвертьфинал, где его остановил португальский "Порту" (2:3, 1:1).

Швейцарские провалы

После этого "горняки" играли со швейцарцами уже под флагом независимой Украины. Всего в различных еврокубках провели с ними 13 матчей, в 9-ти из которых побеждали, трижды уступили и однажды разыграли ничью.

Дважды по результатам противостояний украинский клуб вылетал из турниров. Впервые это произошло во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА-1998/99 - против "Цюриха". "Горняки" потерпели разгромное поражение на выезде - 0:4. Поэтому домашняя победа со счетом 3:2 (два гола забил Геннадий Орбу, и один - Андрейс Штолцерс) уже не спасла.

Второй раз - тоже в квалификации, но Лиги чемпионов-2016/17. В третьем раунде отбора "Шахтер" сначала уверенно одолел дома "Янг Бойз" - 2:0 (Бернард и Евгений Селезнев). Но на выезде уступил с таким же счетом, а затем проиграл серию пенальти.

К относительным неудачам можно записать и единственную ничью "горняков" со швейцарцами: в Кубке Интертото-1996 - на выезде с "Базелем". Игра завершилась с результатом - 2:2. За "Шахтер" забивали Александр Осташов и нынешний тренер женской сборной Украины - Владимир Пятенко. В том турнире украинская команда сыграла неудачно, заняв в итоге четвертое место (из 5-ти участников) в группе.

Как не везло "Базелю"

В других случаях "Шахтер" завершал противостояние со швейцарцами в свою пользу.

В квалификации ЛЧ-2001/02 в Донецке был деклассирован "Лугано" - 3:0 (отличились Алексей Бахарев, Анатолий Тимощук и Андрей Воробей).

После этого "горняки" позволили себе минимально уступить на выезде - 1:2 (Джулиус Агахова).

А в основном раунде ЛЧ прошлого сезона "Шахтер" в номинально домашней игре в немецком Гельзенкирхене одолел "Янг Бойз" - 2:1 (Александр Зубков, Георгий Судаков).

Но больше всего страдал от украинского гранда "Базель", потерпевший три поражения, два из которых - разгромные.

В группе Лиги чемпионов-2008/09 "Шахтер" победил в Швейцарии - 2:1 (Фернандиньо, Жадсон) и разнес соперника дома - 5:0 (хет-трик Жадсона плюс голы Виллиана и Евгения Селезнева).

Разгром произошел и в четвертьфинале Лиги Европы-2019/20, который из-за пандемии коронавируса состоял из одного матча на нейтральном поле (в немецком Гельзенкирхене).

"Шахтер" разбил "Базель" со счетом - 4:1. Отличились тогда Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо). "Горняки" пробились в полуфинал турнира, где уступили миланскому "Интеру" также с неприятным счетом - 0:5.

Где и когда состоятся матчи с "Серветтом"

Теперь донетчан ждут очередные встречи с представителями Швейцарии. В плей-офф раунде Лиги конференций соперником стал "Серветт".

Матчи состоятся 21 и 28 августа. Украинская команда первую игру сыграет на номинально домашней арене в Кракове (начало - в 21:00). Если "Шахтер" проиграет швейцарцам, он окончательно вылетит из еврокубков.