Розбомбили установки: ЗСУ розкрили наслідки удару по заводу "Лукойла"

У Силах оборони України повідомили про ураження логістичних об’єктів і живої сили противника в рамках зниження його наступального потенціалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штаба ЗСУ в мережі Telegram.
Українські підрозділи протягом минулої доби та в ніч на 10 квітня завдали серії ударів по ключових об’єктах противника.
Серед уражених цілей — склад боєприпасів поблизу Охримівки у Запорізькій області, логістичний вузол у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів біля Ровеньок на Луганщині.
Інформація щодо масштабів завданих втрат уточнюється.
Окрему увагу було приділено об’єктам, пов’язаним із використанням безпілотників. Вогневе ураження зафіксовано по пунктах управління БПЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також поблизу Новопетрівки на Донеччині.
Також під вогневий вплив потрапили місця зосередження особового складу противника.
Йдеться про райони Новогригорівки у Запорізькій області, Часового Яру та Великої Новосілки на Донеччині, Перевальська на Луганщині.
Крім того, ураження зафіксовано на території рф — у районі Краснооктябрського Курської області.
Окремо підтверджено результати атаки від 5 квітня по нафтопереробному підприємству “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово.
Внаслідок удару виведено з ладу установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.
Нагадаємо, що українські Сили оборони завдали ударів по двох російських бурових установках у Каспійському морі, які використовувалися для забезпечення паливом окупаційних сил.
Зазначимо, що українські військові завдали удару по нафтопереробному підприємству "Башнефть-Новойл" в Уфі на території рф, унаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа.