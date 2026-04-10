Разбомбили установки: ВСУ раскрыли последствия удара по заводу "Лукойла"

В Силах обороны Украины сообщили о поражении логистических объектов и живой силы противника в рамках снижения его наступательного потенциала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Украинские подразделения за прошедшие сутки и в ночь на 10 апреля нанесли серии ударов по ключевым объектам противника.
Среди пораженных целей - склад боеприпасов вблизи Охримовки в Запорожской области, логистический узел в районе Новоазовска в Донецкой области, а также склад горюче-смазочных материалов возле Ровенек в Луганской области.
Информация о масштабах нанесенных потерь уточняется.
Отдельное внимание было уделено объектам, связанным с использованием беспилотников. Огневое поражение зафиксировано по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также вблизи Новопетровки в Донецкой области.
Также под огневое воздействие попали места сосредоточения личного состава противника.
Речь идет о районах Новогригорьевки в Запорожской области, Часового Яра и Большой Новоселки в Донецкой области, Перевальска на Луганщине.
Кроме того, поражение зафиксировано на территории РФ - в районе Краснооктябрьского Курской области.
Отдельно подтверждены результаты атаки от 5 апреля по нефтеперерабатывающему предприятию "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.
В результате удара выведены из строя установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.
Напомним, что украинские Силы обороны нанесли удары по двум российским буровым установкам в Каспийском море, которые использовались для обеспечения топливом оккупационных сил.
Отметим, что украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию "Башнефть-Новойл" в Уфе на территории РФ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.