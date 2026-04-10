Розбомбили установки: ЗСУ розкрили наслідки удару по заводу "Лукойла"

19:31 10.04.2026 Пт
ЗСУ вивеЛИ з ладу установку первинної переробки нафти
aimg Анастасія Никончук
Розбомбили установки: ЗСУ розкрили наслідки удару по заводу "Лукойла"

У Силах оборони України повідомили про ураження логістичних об’єктів і живої сили противника в рамках зниження його наступального потенціалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штаба ЗСУ в мережі Telegram.

Удари по складах і логістиці

Українські підрозділи протягом минулої доби та в ніч на 10 квітня завдали серії ударів по ключових об’єктах противника.

Серед уражених цілей — склад боєприпасів поблизу Охримівки у Запорізькій області, логістичний вузол у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів біля Ровеньок на Луганщині.

Інформація щодо масштабів завданих втрат уточнюється.

Знищення пунктів управління БПЛА

Окрему увагу було приділено об’єктам, пов’язаним із використанням безпілотників. Вогневе ураження зафіксовано по пунктах управління БПЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також поблизу Новопетрівки на Донеччині.

Удари по живій силі

Також під вогневий вплив потрапили місця зосередження особового складу противника.

Йдеться про райони Новогригорівки у Запорізькій області, Часового Яру та Великої Новосілки на Донеччині, Перевальська на Луганщині.

Крім того, ураження зафіксовано на території рф — у районі Краснооктябрського Курської області.

Підтвердження удару по НПЗ

Окремо підтверджено результати атаки від 5 квітня по нафтопереробному підприємству “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово.

Внаслідок удару виведено з ладу установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

Нагадаємо, що українські Сили оборони завдали ударів по двох російських бурових установках у Каспійському морі, які використовувалися для забезпечення паливом окупаційних сил.

Зазначимо, що українські військові завдали удару по нафтопереробному підприємству "Башнефть-Новойл" в Уфі на території рф, унаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа.

