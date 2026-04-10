Разбомбили установки: ВСУ раскрыли последствия удара по заводу "Лукойла"

19:31 10.04.2026 Пт
ВСУ вывели из строя установку первичной переработки нефти
aimg Анастасия Никончук
Разбомбили установки: ВСУ раскрыли последствия удара по заводу "Лукойла" Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

В Силах обороны Украины сообщили о поражении логистических объектов и живой силы противника в рамках снижения его наступательного потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Удары по складам и логистике

Украинские подразделения за прошедшие сутки и в ночь на 10 апреля нанесли серии ударов по ключевым объектам противника.

Среди пораженных целей - склад боеприпасов вблизи Охримовки в Запорожской области, логистический узел в районе Новоазовска в Донецкой области, а также склад горюче-смазочных материалов возле Ровенек в Луганской области.

Информация о масштабах нанесенных потерь уточняется.

Уничтожение пунктов управления БПЛА

Отдельное внимание было уделено объектам, связанным с использованием беспилотников. Огневое поражение зафиксировано по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также вблизи Новопетровки в Донецкой области.

Удары по живой силе

Также под огневое воздействие попали места сосредоточения личного состава противника.

Речь идет о районах Новогригорьевки в Запорожской области, Часового Яра и Большой Новоселки в Донецкой области, Перевальска на Луганщине.

Кроме того, поражение зафиксировано на территории РФ - в районе Краснооктябрьского Курской области.

Подтверждение удара по НПЗ

Отдельно подтверждены результаты атаки от 5 апреля по нефтеперерабатывающему предприятию "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

В результате удара выведены из строя установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.

Напомним, что украинские Силы обороны нанесли удары по двум российским буровым установкам в Каспийском море, которые использовались для обеспечения топливом оккупационных сил.

Отметим, что украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию "Башнефть-Новойл" в Уфе на территории РФ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.

Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
