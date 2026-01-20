"Розбіжності вигідні Росії": прем’єрка Данії закликала країни ЄС до єдності через Гренландію

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Євросоюз зберегти єдність, попередивши, що розкол зіграє на руку Росії та ускладнить відповідь на зовнішні загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання DR.
Метте Фредеріксен звернула увагу на певну напруженість у відносинах із США через питання Гренландії, наголосивши, що єдність країн-членів ЄС важлива для узгодженої відповіді на будь-які зовнішні економічні чи політичні виклики.
"Якщо ми почнемо серйозно розколюватися, то Росії на сході, яка безпосередньо загрожує Європі, буде надто легко завдати нам шкоди", - заявила Фредеріксен, підкресливши, що об’єднана відповідь країн ЄС - єдиний шлях уперед.
Ймовірно, вона мала на увазі суперечності всередині ЄС у питанні реакції на погрози США щодо Гренландії.
Зазначимо, що у четвер, 22 січня, прем’єрка відвідає надзвичайний саміт ЄС у Брюсселі, де обговорюватимуть підвищення мит з боку США та можливу координацію дій Євросоюзу. Фредеріксен вважає, що одностайності серед країн-членів Євросоюзу не буде.
"Я не вірю, що всі країни ЄС скажуть одне й те саме. Є ті, хто відверто протидіє Європі", - наголосила вона.
Водночас прем’єрка підкреслила важливість підготовки Європи до можливих економічних ударів.
"Головне - бути готовими, якщо 1 лютого розпочнеться торгівельна війна. Але якщо США почнуть її, Європа повинна відповісти", - сказала Фредеріксен.
Вона додала, що сподівається уникнути конфлікту, адже це негативно вплине як на європейську, так і на американську економіку.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити підвищені мита проти країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію.
За його словами, контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. Більше того, Дональд Трамп постійно каже, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Так, у суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
Цікаво, що у вівторок, 20 січня, Дональд Трамп оприлюднив в соцмережах зображення, на якому Гренландія, Канада і Венесуела зафарбовані прапором США.