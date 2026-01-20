"Разногласия выгодны России": премьер Дании призвала страны ЕС к единству из-за Гренландии

Метте Фредериксен обратила внимание на определенную напряженность в отношениях с США из-за вопроса Гренландии, подчеркнув, что единство стран-членов ЕС важно для согласованного ответа на любые внешние экономические или политические вызовы.

"Если мы начнем серьезно раскалываться, то России на востоке, которая непосредственно угрожает Европе, будет слишком легко нанести нам вред", - заявила Фредериксен, подчеркнув, что объединенный ответ стран ЕС - единственный путь вперед.

Вероятно, она имела в виду противоречия внутри ЕС в вопросе реакции на угрозы США в отношении Гренландии.

Отметим, что в четверг, 22 января, премьер посетит чрезвычайный саммит ЕС в Брюсселе, где будут обсуждать повышение пошлин со стороны США и возможную координацию действий Евросоюза. Фредериксен считает, что единодушия среди стран-членов Евросоюза не будет.

"Я не верю, что все страны ЕС скажут одно и то же. Есть те, кто откровенно противодействует Европе", - подчеркнула она.

В то же время премьер подчеркнула важность подготовки Европы к возможным экономическим ударам.

"Главное - быть готовыми, если 1 февраля начнется торговая война. Но если США начнут ее, Европа должна ответить", - сказала Фредериксен.

Она добавила, что надеется избежать конфликта, ведь это негативно повлияет как на европейскую, так и на американскую экономику.