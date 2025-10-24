Розбірки торговців нафтою вдарили по "Роснефти" і бюджету Кремля, - Bloomberg

Серйозний конфлікт між ключовими фігурами російського нафтового бізнесу загрожує системі експорту, від якої Кремль залежить для фінансування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними Bloomberg, торговці, які контролюють основну частину поставок нафти "Роснефти", почали викривати зв'язки конкурентів із Росією, намагаючись викликати проти них західні санкції.
Згідно з джерелами та внутрішніми документами, протистояння між нафтовим трейдером Муртазою Лахані та двома азербайджанськими бізнесменами - Етібаром Еюбовим та Тахіром Гараєвим - уже коштувало "Роснєфті" та російській державі мільярди доларів.
Через знижки та зростання витрат ситуація загрожує генеральному директору компанії Ігорю Сєчіну.
Після того як США вперше запровадили санкції проти самої "Роснефти", а російська економіка продовжує слабшати, Володимир Путін опинився у складній позиції. Дохід "Роснефти" за перше півріччя впав на 68%, а вартість нафти знизилася майже на 20% із січневих максимумів.
Тепер новий конфлікт усередині експортної мережі загрожує ще більшими фінансовими втратами.
Джерела Bloomberg стверджують, що союзники Ейюбова і Гараєва намагалися публікувати матеріали в російських виданнях, щоб привернути увагу Заходу до зв'язків Лахані з "Роснефтью". У відповідь Лахані почав власну кампанію, намагаючись вивести своїх суперників на радари західних регуляторів.
Компанія Coral Energy, заснована Гараєвим 2010 року (пізніше перейменована на 2Rivers), навіть звернулася до лобістів у Вашингтоні, щоб донести до американських і європейських чиновників інформацію про діяльність конкурентів.
Схожі методи вже не раз використовувалися в сірих схемах торгівлі нафтою, коли розголошення даних про конкурентів призводило до санкцій і втрати партнерів.
Після того як 2024 року Велика Британія і ЄС ввели санкції проти мережі азербайджанських трейдерів, їхній бізнес зіткнувся із серйозними обмеженнями. Банки, страхові компанії та брокери почали уникати угод із ними, а кожен контракт став обходитися дорожче.
У результаті "Роснефть" була змушена пропонувати додаткові знижки і шукати альтернативні маршрути поставок, що призвело до нових втрат. За даними джерел, сукупні збитки для компанії та російського бюджету обчислюються мільярдами доларів.
"Ці суперечки показують, наскільки вразлива система обходу санкцій у Росії", - зазначила експертка Тетяна Мітрова з Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету. За її словами, Кремль покладається на обмежене коло непрозорих посередників, щоб експортувати нафту й отримувати валюту.
"Коли вони починають воювати між собою, це ставить під загрозу мільярди експортних доходів і демонструє, як мало контролю Москва реально має над цими офшорними структурами", - сказала вона.
Лахані, Ейюбов і Гараєв - імена маловідомі широкому загалу, але з початку вторгнення РФ в Україну саме вони забезпечували потік сотень мільйонів барелів російської нафти. Лахані, який раніше називав себе "людиною Glencore в Багдаді", став ключовим партнером Сєчіна після 2022 року, обходячи західні санкції через мережу компаній в ОАЕ.
Однак 2024 року його позиції почали слабшати, коли Ейюбов і Гараєв швидко посіли місце головних трейдерів "Роснефти". Їхня структура, що діє через офшори та за підтримки зв'язків в азербайджанському уряді, витіснила Лахані з ринку. Але вже 2025 року він повернувся, зміцнивши позиції в Дубаї та знову ставши посередником між Москвою та азійськими партнерами.
Активізація Лахані викликала роздратування в азербайджанських трейдерів, проти яких діють санкції, і вони посилили інформаційні атаки. Для Сєчіна це стало ще однією проблемою на тлі падіння прибутку і санкційного тиску.
"Це симптом зростаючої напруги всередині російської військової економіки", - підсумувала Митрова. За її словами, залежність від невеликої групи посередників робить російську нафтову систему вкрай нестабільною.
Нагадаємо, США ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".
Джерела Bloomberg уже повідомили, що потоки російської нафти в Індію, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну, незабаром скоротяться майже до нуля.
За даними джерел Reuters, санкції спонукали китайські державні нафтові компанії в короткостроковій перспективі призупинити закупівлі російської нафти.