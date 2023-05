Розбереться трибунал. Україні не потрібно нападати на воєнних злочинців у Москві, - Резніков

"Правильні вежі для "кремлівських веж". Повторю те, що сказав президент Володимир Зеленський: Україні не потрібно нападати на російських військових злочинців у їхніх резиденціях у Москві - ними розбереться трибунал", - написав Резніков.

Він наголосив, що неодмінною резиденцією російських військових злочинців є будівля у Гаазі.

Proper towers for the "kremlin towers."

Reiterating what President @ZelenskyyUa said, Ukraine doesn’t need to attack russian war criminals in their residences in moscow - the Tribunal will deal with them.

