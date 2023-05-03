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Разберется трибунал. Украине не нужно нападать на военных преступников в Москве, - Резников

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Среда 03 мая 2023 23:40
Разберется трибунал. Украине не нужно нападать на военных преступников в Москве, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине не нужно нападать на российских военных преступников в их резиденциях в Москве - ими разберется трибунал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Правильные башни для "кремлевских башен". Повторю то, что сказал президент Владимир Зеленский: Украине не нужно нападать на российских военных преступников в их резиденциях в Москве - ими разберется трибунал", - написал Резников.

Он подчеркнул, что непременной резиденцией российских военных преступников является здание в Гааге.

Напомним, в среду, 3 мая, на Кремль якобы была совершена атака с помощью беспилотников. Россия сразу начала винить Украину.

К тому же Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за якобы атаки дронов на Кремль.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.

Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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