Разберется трибунал. Украине не нужно нападать на военных преступников в Москве, - Резников

"Правильные башни для "кремлевских башен". Повторю то, что сказал президент Владимир Зеленский: Украине не нужно нападать на российских военных преступников в их резиденциях в Москве - ими разберется трибунал", - написал Резников.

Он подчеркнул, что непременной резиденцией российских военных преступников является здание в Гааге.

Proper towers for the "kremlin towers."

Reiterating what President @ZelenskyyUa said, Ukraine doesn’t need to attack russian war criminals in their residences in moscow - the Tribunal will deal with them.

The inevitable residence for russian war criminals is the building at…