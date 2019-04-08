В Киеве отключены от отопления около 97% жилья

Фото: отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)

В столице пока что теплоснабжение осуществляется в 2871 зданиях

В Киеве по состоянию на 12:00 8 апреля от услуги централизованного отопления отключены 97% жилых домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на сегодня услугу завершили предоставлять 12,8 тыс. потребителей, в которые входят жилые дома (в том числе ОСМД и ЖСК, ведомственные и инвестиционные дома), административные помещения, учреждения социальной сферы.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что решение о прекращении теплоснабжения в учреждениях социальной сферы - медицинских учреждениях, школах, детских садах и тому подобное, принимает администрация этого заведения, а отключение осуществляется исключительно на основе индивидуальной заявки. Так, на сегодня уже отключены 157 детских садов, 140 школ, 28 лечебных учреждений, 3016 административных зданий, 101 учебное заведение (техникумы, институты).

Как сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", в столице пока что теплоснабжение осуществляется в 2871 зданиях, в частности в 372 детских садах, 314 школах, 248 лечебных заведениях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 апреля в столице завершился отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко. Городская власть приняла соответствующее решение на основе температурных показателей и учитывая дальнейшее стремительное потепление.

Кроме того, в Харьковской области отопительный сезон завершается с 9 апреля.

на Прошлой неделе отопительный сезон завершился в Луцке, Запорожье и Николаеве.