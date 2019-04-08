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Еще в трех городах завершается отопительный сезон

Новости » Общество    08.04.2019 - 12:55
Еще в трех городах завершается отопительный сезон
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Винница и Черновцы будут отключены от отопления сегодня

В Виннице, Черновцах и Харькове приняты решения о завершении отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальных сайтах городских советов.

Отмечается, что в Черновцах с 8 апреля завершен отопительный сезон в зданиях жилого, нежилого фонда и социальной сферы (родильные дома, дошкольные, учебные заведения, больница, поликлиники).

Кроме того, в Виннице подача тепла в дома и учреждения, которые подключены к централизованному отоплению, прекращается также 8 апреля. Детские учреждения, больницы, учреждения социальной защиты будут отключать от теплоснабжения согласно заявкам их руководителей.

Зато отопительный сезон в Харькове будет прекращен со среды, 10 апреля. Отопление будет отключено в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами. При этом больницы, учебные заведения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период.

Ранее сообщалось, что во Львове 8 апреля завершился отопительный сезон. В то же время подчеркивается, что при снижении температуры воздуха теплоснабжение будет восстановлено.

РБК-Украина писало, что в Харьковской области отопительный сезон завершается с 9 апреля.

На прошлой неделе отопительный сезон завершился в ряде областных центров, в том числе в Луцке, Запорожье и Николаеве.

В Запорожье отопительный сезон завершится 5 апреля В Николаеве завершится отопительный сезон 6 апреля
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