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В Ровно правоохранитель хотел ограбить обменник в ТЦ и убил человека

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Ровно, Среда 20 июля 2022 17:04
В Ровно правоохранитель хотел ограбить обменник в ТЦ и убил человека Фото: в Ровно правоохранитель хотел ограбить обменник в ТЦ и убил человека (ГБР)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который пытался ограбить обменник в одном из торговых центров Ровно и убил человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что вчера, 19 июля, около 10:40 правоохранитель применил табельное оружие при попытке ограбления. Правонарушитель взял в заложники кассира магазина и угрожал ее убить, если сотрудница обменника не выполнит его требования.

В схватку вмешался мужчина, попытавшийся самостоятельно задержать преступника. Правоохранитель по меньшей мере трижды ударил его ручкой пистолета по голове, а затем дважды выстрелил в него. Потерпевший погиб на месте происшествия.

Правоохранитель скрылся с места преступления, но в течение двух часов был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

По предварительной информации, злоумышленник решил совершить ограбление из-за долгов. Свою вину признает частично.

Его подозревают в умышленном убийстве из корыстных побуждений и разбое, направленном на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали бывшего депутата Верховной рады III созыва, который требовал 10 тысяч долларов за влияние на решение суда.

Также в столице задержали торговцев оружием, которые пытались продать более десяти автоматов АК-74.

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Ровно ГБР
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