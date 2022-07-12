Взятка за "правильное" решение в суде: в Киеве задержали бывшего нардепа

Правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады III созыва, который требовал 10 тысяч долларов за влияние на решение суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

Полиция установила, что бывший депутат обещал представителю общества повлиять на судей одного из районных и апелляционных судов, чтобы те вынесли "правильное" решение по гражданскому делу. За такую "услугу" мужчина требовал 10 тысяч долларов неправомерной выгоды.

12 июля правоохранители задержали злоумышленника во время получения части средств - 92,5 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании ему меры пресечения. Действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.